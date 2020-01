Idlib, 15. Januar 2020, 14 Uhr: Die Temperaturen liegen knapp über null, die Menschen auf dem Al-Hal-Markt besorgen das Nötigste. Zucker, Mehl, Reis. Diesel zum Heizen ist kaum mehr zu bezahlen, viele kaufen kiloweise Altkleider, die sie in ihren Öfen verbrennen. Als die ersten auf dem Markt die Flugzeuge hören, ist es zu spät. Um 14.06 Uhr schlagen die Bomben ein. "Weißhelme", die syrische Version von Rettungssanitätern, ziehen 19 Leichen aus den Trümmern, bergen über 60 Verwundete, von denen einige kurz darauf sterben.

Eine Momentaufnahme aus einem Krieg, den der Rest der Welt schon fast vergessen hat. "Ein Paradox", sagt Peter Maurer, Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). "Das öffentliche Interesse am Krieg in Syrien hat deutlich nachgelassen. Dabei hat die Gewalt eher noch einmal zugenommen."



Saad Chattab, 27, freiwilliger Helfer bei den "Weißhelmen"

Saad Chattab gräbt Verschüttete aus und hilft Verletzten. © privat

"Wir hörten eine besonders laute Explosion. Da wusste ich schon, dass wir Schreckliches zu sehen bekommen würden. Wir waren etwa einen Kilometer entfernt von dem Markt, den die Bombe getroffen hatte, und sind mit unserem Einsatzwagen hingerast. Alles war voller Trümmer und Marktgemüse. Drei Lebende haben wir noch unter den Steinen hervorgeholt, alle anderen waren tot. Einer der Toten war mein Kollege Shadi Asaad, der hatte an dem Tag freigehabt.



Eigentlich hatte Russland eine Waffenruhe erklärt, aber auf solche Ankündigungen hören wir längst nicht mehr. Das Regime bricht sie jedes Mal. Ich glaube inzwischen, dass das Regime möglichst viele Menschen in Idlib töten will. Auch damit alle, die überleben, das Regime für immer fürchten.



Ich erinnere mich gut an die erste Bombe, die ich in meinem Leben hörte. Das war zu Beginn des Krieges. Sie traf das Haus meines Großvaters und tötete meinen Onkel und seine ganze Familie. Damals überraschte mich die Brutalität des Regimes noch. Inzwischen denke ich, wenn sie alle töten wollen, müssen wir unbedingt weiterleben.



Mit meiner Frau habe ich im Krieg zwei Kinder bekommen. Wenn die Kampfjets kommen, können wir sie nur fest umarmen. Ich sage ihnen dann, dass alles gut wird. Dabei kann ich sie kein bisschen schützen. Auch wir Weißhelme halten uns längst nicht mehr in unseren Wachen auf, wenn die Bomber kommen. Wir wissen, dass sie die Wachen gezielt angreifen. Das Regime will uns zum Schweigen bringen – gerade deshalb mache ich weiter."

Die kleine Provinz im Nordwesten Syriens ist das letzte Gebiet außerhalb der Kontrolle des Assad-Regimes – eine Mischung aus gigantischem Flüchtlingslager und Extremistenhochburg. Vor dem Krieg lebten rund anderthalb Millionen Menschen hier, inzwischen sind über zwei Millionen Binnenvertriebene dazugekommen. Die Türkei finanziert hier islamistische Milizen, die ihrerseits die letzten moderaten Oppositionellen terrorisieren. Auch mit der weitaus stärksten und radikalsten, Al-Kaida-nahen Gruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS) war Ankara zwischenzeitlich verbündet. Die Dominanz von HTS liefert dem syrischen Regime und seinem Verbündeten Russland nun den willkommenen Anlass für die womöglich letzte große Schlacht.



Nach offizieller Lesart geht es Damaskus und Moskau um die "Befreiung" der Zivilbevölkerung. Tatsächlich geht es um deren Vertreibung durch gezielte Angriffe auf die zivile Infrastruktur: Krankenhäuser, Schulen, Anlagen zur Wasseraufbereitung, Moscheen, Marktplätze. Mehrere Hunderttausend Menschen sind seit Wochen in Idlib auf der Flucht, drängen an die Grenze zur Türkei. Doch die ist geschlossen. Sie sitzen in der Falle.

Hin und wieder unterbricht eine Waffenruhe, ausgehandelt zwischen dem türkischen Präsidenten Erdoğan und Russlands Präsident Putin, die Eskalation. Die jüngste vom 12. Januar hielt gerade einmal drei Tage. Dann fielen die Bomben auf den Al-Hal-Markt. Augenzeugen und einheimische NGOs machen syrische und russische Kampfbomber verantwortlich. Unabhängig lässt sich das innerhalb so kurzer Zeit nicht nachprüfen, und das Verteidigungsministerium in Moskau begegnet entsprechenden Vorwürfen mit der immer gleichen Antwort: Die russische Luftwaffe führe nur Präzisionsschläge gegen legitime Ziele aus.

Ola Burhan, 30, Leiterin der NGO Damma, die in der Stadt Idlib unter anderem einen Kindergarten unterhält

"Ich komme ursprünglich aus Zabadani. Von dort bin ich zuerst in den benachbarten Ort Madaya umgesiedelt, als die Situation in Zabadani eskaliert ist mit Luftangriffen des Regimes und dem Vorrücken der Hisbollah und der Armee. Von Madaya habe ich mich dann im Mai 2016, etwa anderthalb Monate nach Beginn der Belagerung, in den Libanon schmuggeln lassen. Dort kam es dann aber leider auch zu Sicherheitsproblemen für mich – mein Bruder wurde dort für fünf Monate inhaftiert, wahrscheinlich wegen seiner oppositionellen Aktivitäten in Syrien, und ich für vier Tage einbehalten. Nach den vier Tagen hatte ich sechs Monate Ausreiseverbot und mein Telefon wurde überwacht.



Hier in Idlib werde ich als Person mehr gebraucht als etwa in der Türkei, kann einen Unterschied machen. Es ist auch gefährlicher – aber es geht um die Sache.

Im Nachhinein hat sich rausgestellt, dass wohl mein Ex-Ehemann, der eine libanesische Staatsbürgerschaft hat, mich angeschwärzt hat bei den Sicherheitsbehörden. Mir wurde vorgeworfen, ich wolle im Libanon eine terroristische Zelle aufbauen – eine Idee, von der die Beamten innerhalb der ersten Minuten selbst nicht mehr überzeugt waren, weil ich in Jeans und auch sonst total normal zur Befragung kam.



Nach dem das Ausreiseverbot aufgehoben war, bin ich in die Türkei gegangen. Ich habe in der Türkei aber keine Familie oder enge Freunde. Außerdem hatte ich im Libanon und der Türkei immer das Gefühl, das es dort sehr viele Syrerinnen und Syrer gibt, die von ihren Kenntnissen und Fähigkeiten gut aufgestellt sind und tolle Arbeit leisten. Anders als innerhalb Syriens – ich hatte das Gefühl, es wäre wichtiger, dort die Arbeit fortzusetzen.



Nach Zabadani konnte ich nach der Einnahme durch das Regime nicht zurück, denn ich werde von den Geheimdiensten gesucht. Hier in Idlib werde ich als Person mehr gebraucht als etwa in der Türkei, kann einen Unterschied machen. Es ist auch gefährlicher – aber es geht um die Sache. Revolution bedeutet nun mal, solche Opfer zu bringen.

Ursprünglich habe ich an der Universität Damaskus Rechtswissenschaften studiert, wollte Anwältin werden. Während des dritten Studienjahres 2014 wurde ich während der Prüfungszeit vom Regime inhaftiert und konnte danach mein Studium nicht fortsetzen.