"Heute ist ein wichtiger Tag", sagte Nancy Pelosi, wieder einmal. Die demokratische Sprecherin des US-Repräsentantenhauses verkündete am Mittwochmorgen in der Tat Historisches. Fast ein Monat ist vergangen, seit die Abgeordneten ihrer Parlamentskammer für das Impeachment von Präsident Donald Trump gestimmt haben – jetzt übergeben die Demokraten ihre Anklage an den Senat. Dort kann nun das eigentliche Amtsenthebungsverfahren beginnen. Millionen Menschen werden verfolgen, wie dem mächtigsten Mann der Welt der Prozess gemacht wird.

Am Ende könnte – theoretisch – seine Absetzung stehen. Die zeremonielle Übergabe der articles of impeachment erfolgt in Washington am späten Mittwochnachmittag. Außerdem hat das Repräsentantenhaus die Finanzmittel für den Prozess im Senat freigegeben und die sogenannten Impeachment-Manager bestellt. ZEIT ONLINE beantwortet die wichtigsten Fragen zum Prozess:

Was wird Donald Trump vorgeworfen? Der Präsident soll sich des Amtsmissbrauchs schuldig gemacht haben. Laut Anklageschrift wollte Trump die Regierung der Ukraine dazu bewegen, Ermittlungen gegen Joe Biden und seinen Sohn Hunter sowie zu einer mutmaßlichen Einmischung der Ukraine in die Präsidentschaftswahl 2016 anzukündigen. Damit wollte Trump mutmaßlich Biden – seinen möglichen Gegner in der Wahl 2020 – politisch schädigen. Trump soll dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erst ein persönliches Treffen und dann knapp 400 Millionen Dollar Militärhilfe vorenthalten haben, um Druck auf dessen Regierung auszuüben, seinen Forderungen nachzukommen. Der US-Präsident verhinderte während der anschließenden Ermittlungen im Kongress, dass Regierungsmitarbeiter aussagen konnten. Die Herausgabe relevanter Dokumente verweigerte die US-Regierung ebenfalls. Deshalb werfen die Demokraten Trump in ihrer Anklageschrift neben Amtsmissbrauch auch Behinderung des Kongresses vor.

Warum wurde die Anklageschrift erst jetzt überstellt? Das Repräsentantenhaus hatte das Impeachment des Präsidenten bereits am 18. Dezember beschlossen, die Demokraten hielten die Anklage aber bislang zurück. Pelosi wollte sie nicht an den Senat überstellen, solange der dortige Mehrheitsführer, der Republikaner Mitch McConnell nicht vorab die Modalitäten des Prozesses bekannt gibt. Außerdem bestand Pelosi darauf, dass der Senat eigene Zeugen anhört. Vor allem John Bolton, der ehemalige Nationale Sicherheitsberater des Präsidenten, könnte im Amtsenthebungsverfahren aussagen – und hat auch bereits seine Bereitschaft dazu erklärt. Mit beiden Forderungen konnte Pelosi sich allerdings nicht durchsetzen.

Gibt es also keine Zeugenanhörungen? Das ist zurzeit noch unklar. Die Demokraten verlangen noch immer zusätzliche Vernehmungen im Rahmen des Prozesses. Impeachment-Manager Jerrold Nadler sagte am Mittwochmorgen, ohne Zeugenanhörungen würde der Senat sich an "einer ekelhaften Vertuschungsaktion" beteiligen. "Der Senat steht genauso vor Gericht wie der Präsident", mahnte Nadler. Die Republikaner verfügen im Senat allerdings über eine Mehrheit von 53 zu 47 Stimmen und können somit die Geschäftsordnung des Verfahrens bestimmen. Und weder Mitch McConnell noch ein Großteil seiner Fraktion wollen Zeugen anhören. Allerdings würden vier republikanische Senatoren reichen, um gemeinsam mit den Demokraten Anhörungen zu erzwingen. Und mehrere Senatoren der Grand Old Party haben bereits angekündigt, dass sie unter Umständen weitere Zeugen vernehmen würden. Mitt Romney aus Utah sagte bereits vergangene Woche, dass er Bolton gern anhören würde. Auch Lamar Alexander aus Tennessee, Susan Collins aus Maine und Lisa Murkowski aus Alaska können sich vorstellen, für Zeugenanhörungen zu stimmen. Sollten die vier Senatoren sich zusammentun, könnten sie ihre Parteikollegen überstimmen. Collins will ihre Entscheidung erst nach den Eröffnungsstatements im Prozess treffen. Voraussichtlich wird der Senat auch erst dann über mögliche Zeugenbefragungen abstimmen. Allerdings hat Donald Trump bereits angekündigt, dass er Boltons Aussage unter Verweis auf seine Exekutivbefugnisse verhindern will.

Wird es im Rahmen des Prozesses neue Informationen geben? Selbst ohne Zeugenaussagen dürften vor und während des Prozesses weitere Informationen ans Licht kommen, weil die Demokraten weiter ermitteln. Erst am Dienstag haben Trumps Gegner weitere Dokumente zur Ukraine-Affäre vorgelegt. Darunter ist zum Beispiel ein Brief von Trumps Anwalt Rudy Giuliani an Selenskyj, in dem dieser ein Treffen verlangt und angibt, mit "Wissen und Einverständnis" des Präsidenten zu handeln. Der Brief ist ein wichtiges Indiz dafür, dass Giuliani im Auftrag Trumps handelte und der Präsident persönlich in die Ukraine-Affäre verwickelt war. Oder wie Impeachment-Manager Adam Schiff es formulierte: "Der Präsident war der Architekt dieser Machenschaften."

Was ist ein Impeachment-Manager? Die Impeachment-Manager treten in dem nun folgenden Amtsenthebungsverfahren im Senat als Ankläger auf. Sie tragen die Vorwürfe gegen Donald Trump vor und versuchen die Senatoren davon zu überzeugen, für eine Amtsenthebung des US-Präsidenten zu stimmen. Nancy Pelosi hat sieben demokratische Abgeordnete berufen, die sich "wohl in Gerichtsälen" fühlen, also Erfahrungen als Anwalt oder Strafverfolger haben. Der bekannteste Abgeordnete im Team der Demokraten ist Adam Schiff, der sechs Jahre lang als Staatsanwalt in Kalifornien arbeitete. Als Vorsitzender des Geheimdienstausschusses hat Schiff wochenlang die Zeugenanhörungen geleitet und gilt als öffentliches Gesicht der Ermittlungen. Jerrold Nadler wird ebenfalls als Impeachment-Manager eingesetzt. Als Vorsitzender des Justizausschusses hat er maßgeblich die Ausgestaltung der Anklageschrift geprägt. Beide Politiker sind mit den Einzelheiten der Ukraine-Affäre bestens vertraut. Die Abgeordneten Zoe Lofgren, Hakeem Jeffries, Jason Crow, Val Demings und Sylvia Garcia ergänzen das Team.

Wie geht es nun weiter? Voraussichtlich am Donnerstag beginnt der Prozess im Senat mit formellen Maßnahmen. Der Vorsitzende des obersten Gerichtshofs, John G. Roberts, vereidigt die Senatoren, die während des Amtsenthebungsverfahrens als Juroren agieren. Das eigentliche Verfahren beginnt dann voraussichtlich am Dienstag. Theoretisch könnte der Senat die Anklageschrift auch ohne Verhandlung fallen lassen, jedoch haben führende Republikaner bereits angekündigt, einen ordentlichen Prozess abhalten zu wollen.

Wie läuft der eigentliche Prozess ab? Dazu sind noch keine Einzelheiten bekannt. Allerdings hat McConnell bereits angekündigt, sich an den Regeln des Amtsenthebungsverfahrens gegen Bill Clinton vor 21 Jahren zu orientieren. Demnach hätten Anklage und Verteidigung verteilt über mehrere Prozesstage jeweils 24 Stunden Zeit, um ihre Argumente vorzubringen. Danach dürften die Senatoren beider Parteien ein Zeitfenster erhalten, um eigene Fragen an die Konfliktparteien einzureichen. Im Anschluss könnte es dann eine Abstimmung über die heiß diskutierte Frage geben, ob Zeugen angehört werden. Am Ende des Prozesses stimmen die Senatoren dann darüber ab, ob Donald Trump des Amtes enthoben wird und künftig keine politischen Ämter mehr bekleiden darf. Allgemein wird angenommen, dass der Prozess mindestens bis zu Trumps jährlicher Rede an die Nation am 4. Februar dauert.

Wer wird den Präsidenten verteidigen? Das ist noch nicht bekannt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden der private Anwalt des Präsidenten, Jay Sekulow, und der Anwalt des Weißen Hauses, Pat Cipollone, die Verteidigung übernehmen. Allerdings könnten auch Abgeordnete des Repräsentantenhauses zum Team des Präsidenten stoßen. Im Gespräch sind Jim Jordan, Doug Collins und John Ratcliffe – die drei Republikaner haben sich während der Impeachment-Ermittlungen als entschiedene Verteidiger des Präsidenten hervorgetan.