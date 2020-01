Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump haben die Verteidiger ihre dreitägigen Plädoyers beendet. Chefverteidiger Pat Cipollone forderte im Senat, Trump in der Ukraine-Affäre "so schnell wie möglich" freizusprechen. Die Anklage gegen den Präsidenten müsse zurückgewiesen werden. Sie sei ohne Grundlage und verstoße gegen die US-Verfassung.

Der führende Ankläger der oppositionellen Demokraten, Adam Schiff, wies diese Argumentation zurück. "Trumps Anwälte können ihn nicht, und haben ihn nicht, in der Sache verteidigt", sagte Schiff. Stattdessen behaupteten sie, die Taten des Präsidenten rechtfertigten keine Amtsenthebung. "Trump ist schuldig", sagte Schiff. Nun müssten Zeugen vorgeladen werden.

Anklage und Verteidigung hatten jeweils über drei Tage verteilt 24 Stunden Zeit, ihre Argumente vorzutragen. Mit dem Ende der Plädoyers geht der Impeachment-Prozess gegen Trump am Mittwoch in die nächste Phase. Die 100 Senatoren können über einen Zeitraum von 16 Stunden Fragen an Ankläger und Verteidiger stellen. Die Fragen müssen schriftlich eingereicht und dann vom Obersten US-Richter John Roberts verlesen werden, der das Verfahren leitet. Voraussichtlich am Freitag wird das Oberhaus über mögliche Zeugenbefragungen debattieren.

Die Republikaner stellen die Mehrheit im Senat und lehnen Zeugen bislang ab. Nach den Vorwürfen von Ex-Sicherheitsberater John Bolton gegen Donald Trump forderten mehrere Republikaner nun allerdings doch, Zeugen im Impeachment-Prozess vorzuladen. "Es wird zunehmend deutlich, dass es wichtig wäre, von John Bolton zu hören", sagte der konservative Senator Mitt Romney. Er gehe davon aus, dass sich weitere Republikaner dieser Forderung anschließen würden.



Trump soll Bolton im August gesagt haben, er wolle die fast 400 Millionen US-Dollar umfassende Militärhilfe für die Ukraine so lange zurückhalten, bis die Regierung in Kiew Ermittlungen gegen den früheren Vizepräsidenten Joe Biden einleite, berichtete die New York Times unter Berufung auf ein unveröffentlichtes Buchmanuskript Boltons. Trump hatte Boltons Vorwürfe auf Twitter zurückgewiesen.

Das Repräsentantenhaus hatte Trump mit der Mehrheit der Demokraten im Kongress angeklagt. Mindestens 20 republikanische Senatoren müssten sich auf die Seite der Demokraten stellen, um die für eine Amtsenthebung nötige Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Das ist derzeit unwahrscheinlich.