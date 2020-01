Lev Parnas, zwielichtiger Kumpan von Rudy Giuliani, der ja wiederum als persönlicher Handlanger des US-Präsidenten in der Ukraine fragwürdige Dienste leistete, hat noch einmal deutlich ausgesprochen, woran eigentlich kaum Zweifel besteht: "Präsident Trump wusste genau, was ablief", sagte der ukrainischstämmige Amerikaner am Mittwoch im Interview mit dem Sender MSNBC.

Was er meinte, war die erpresserische Kampagne, die Donald Trump die Wiederwahl im November sichern sollte und die ihm das nun begonnene Amtsenthebungsverfahren eingebracht hat. Parnas war einer, der dabei mitmachte.

Über das, was in und mit der Ukraine ablief, weiß die Öffentlichkeit längst genug, um sich kaum noch zu wundern, wenn dieser Sumpf immer tiefer wird. Parnas hat noch viel mehr gesagt und Material vorgelegt, das Haarsträubendes enthält. Aber macht das alles noch einen Unterschied, wo doch klar scheint, dass die Republikaner das Impeachment gegen ihren Präsidenten abschmettern werden?

Amtsenthebungsverfahren - Prozess gegen US-Präsident Donald Trump beginnt Der oberste Richter John Roberts wurde als Verfahrensleiter im Prozess gegen Donald Trump vereidigt. Die 100 Senatoren dienen im Amtsenthebungsverfahren als Geschworene. © Foto: Uncredited/Senate Television/AP/dpa

Der Stand ist ja dieser: Die Demokraten haben monatelang in den Ausschüssen ermittelt, Aussagen und Unterlagen gesammelt (soweit sie trotz aller Behinderung konnten), eine Anklage zusammengebracht, die schon aus Anstand das freiwillige Aus für Trump bedeuten müsste. Aber die Republikaner wollen nichts davon anerkennen. Für sie ist der Fall abgeschlossen, bevor der Prozess im Senat überhaupt richtig begonnen hat. Dass weiterhin neue Beweise und zusätzliche Zeugen das Ausmaß des Amtsmissbrauchs, den Trump betrieben hat, wachsen lassen, dürfte sie kaum von ihrer Position abbringen: Da war nichts, alles bloß Hörensagen und leere Anschuldigungen eingefleischter Trump-Hasser. Mit ihrer bequemen Mehrheit im Senat droht ein hochpolitisches Verfahren, das eben nicht der Wahrheitsfindung dient.



Texte, Fotos, handschriftliche Notizen

Doch die Suche nach den Zusammenhängen der Affäre geht weiter, ob es den Republikanern gefällt oder nicht. Das haben die Demokraten sehr anschaulich gemacht, indem sie in dieser Woche nicht nur die Impeachment-Anklage an den Senat weiterreichten, sondern auch Hunderte Seiten des Materials veröffentlichten, das Parnas ihnen zur Verfügung gestellt hatte. Mehr soll folgen. Parnas und sein Partner halfen Giuliani mit Kontakten in der Ukraine, doch inzwischen hat Parnas völlig mit Trump gebrochen und scheint seinen Beitrag zu den Impeachment-Ermittlungen leisten zu wollen. Sein Anwalt übergab nach richterlicher Genehmigung unter anderem den Inhalt seines Smartphones an die Demokraten, vor allem Textnachrichten und Fotos sowie zum Teil handschriftliche Dokumente.



Der Geschäftsmann mit Wohnsitz in Florida war im Oktober zusammen mit einem weiteren Giuliani-Verbündeten am Washingtoner Flughafen festgenommen worden, als die beiden sich mit einem One-Way-Ticket offenbar ins Ausland absetzen wollten. Ihnen wird in erster Linie vorgeworfen, sie hätten mit ausländischem Kapital Einfluss auf politische Kandidaten in den USA kaufen wollen, verschleierte Zahlungen sollen an republikanische Politiker gegangen sein und insbesondere an Trumps Wahlkampagne. Aber sie waren eben auch beteiligt an den erpresserischen Versuchen, die ukrainische Regierung dazu zu bringen, grundlose Ermittlungen gegen die politischen Gegner des US-Präsidenten anzukündigen – und so die Wahl im November zu beeinflussen.



"Mit seinem Wissen und Einverständnis"

Zu den deutlichsten neuen Indizien, die Parnas zu verdanken sind, gehört ein Brief von Rudy Giuliani vom Mai an den damals eben gewählten ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Nur einen Tag zuvor hatte Giuliani der New York Times gesagt, er werde bald nach Kiew reisen, um die ukrainische Regierung zu Ermittlungen zu bewegen, vor allem gegen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und dessen Sohn Hunter – weil das seinem Klienten helfe. Nun schrieb er an Selenskyj und bat um ein Treffen, "in meiner Funktion als persönlicher Anwalt von Präsident Trump und mit seinem Wissen und Einverständnis".



Ein illustrer Hinweis darauf, worum es bei der ganzen Sache ging, ist eine Notiz von Parnas auf dem Briefpapier des Wiener Ritz-Carlton-Hotels. Ein Spiegelstrich hält fest: "Selenskyj dazu bringen, anzukündigen, dass im Fall Biden ermittelt wird" (die Rechtschreibfehler aus dem Original sind hier korrigiert). Genau darum bat Trump seinen neuen ukrainischen Amtskollegen im Juli auch in dem Telefonat, das letztlich den Anstoß für die Impeachment-Untersuchungen gab.