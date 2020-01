Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump haben dessen Verteidiger die Vorwürfe der demokratischen Ankläger zurückgewiesen. Wer auf die Fakten schaue sehe klar, dass der Präsident nichts falsch gemacht habe, sagte Pat Cipollone, Rechtsberater des Weißen Hauses und Leiter von Trumps Verteidigerteam im Senat. Mit Blick auf die Plädoyers, die die Ankläger am Tag zuvor verlesen hatten, kritisierte er: "Sie haben immer und immer wieder Dinge gesagt, die einfach nicht wahr sind." Zudem hätten die Demokraten wesentliche Fakten, die für Trump sprächen, nicht erwähnt.

Das Repräsentantenhaus hatte Trump mit der Mehrheit der Demokraten wegen Machtmissbrauchs und Behinderung der Ermittlungen im Kongress angeklagt. Die Demokraten beschuldigen Trump, den ukrainischen in einem Telefonat Ende Juli zu Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden gedrängt zu haben, um die US-Präsidentschaftswahl 2020 zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Sie sehen es als erwiesen an, dass Trump von der Ankündigung solcher Ermittlungen die Freigabe von Militärhilfe für Kiew und ein Treffen mit Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus abhängig gemacht habe. Als das herausgekommen sei, habe Trump alles daran gesetzt, die Ermittlungen des Repräsentantenhauses zu blockieren.

Mike Purpura, ein weiterer Rechtsberater des Weißen Hauses, sagte, das Gesprächsprotokoll des umstrittenen Telefonats zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten beweise die Richtigkeit von Trumps Vorgehen. Es zeige deutlich, dass der Präsident die Ermittlungen gegen Joe Biden, zu denen er Selenskyj aufforderte, keineswegs an Militärhilfe oder ein Treffen im Weißen Haus geknüpft hätte. Die ukrainische Führung habe selbst mehrfach betont, es sei kein Druck auf sie ausgeübt worden und es habe kein "quid pro quo", also kein Angebot für eine Gegenleistung, gegeben. Es gebe auch keinen einzigen Zeugen, der ausgesagt habe, dass der Präsident selbst eine Verbindung zwischen den Ermittlungen und der Militärhilfe oder einem Treffen mit Selenskyj genannt habe. Überhaupt sei der von Trump angeordnete Stopp der Militärhilfe der ukrainischen Seite erst Wochen nach dem Telefonat aufgefallen.



Zurückgehalten habe Trump die Geldmittel aufgrund seiner Besorgnis über die Korruption in der Ukraine sowie der "unfairen" internationalen Unterstützung des Landes. Diese beiden Themen habe der Präsident in dem Telefonat offen angesprochen. Insgesamt schlussfolgerte Purpura, habe der Präsident zu jeder Zeit im nationalen Interesse gehandelt und habe seinen Amtseid befolgt.



Insbesondere Cipollone erhob im Senat schwere Vorwürfe gegen die oppositionellen Demokraten, beispielsweise, dass das Impeachment-Verfahren politisch motiviert sei. Die Demokraten hätten in ihren Plädoyers nicht nur die Senatoren aufgefordert, "die Ergebnisse der letzten Wahl umzustürzen". Weiterhin hätten sie den Senat aufgefordert, "Trump von einer Wahl auszunehmen, die in etwa neun Monaten stattfinden wird". Das käme einem "Zerreißen aller Stimmzettel" in den USA gleich.



Der sogenannte Impeachment-Prozess im US-Senat ist vor mehreren Tagen angelaufen. Ankläger und Verteidiger haben insgesamt jeweils 24 Stunden Zeit, um ihre Argumente darzulegen. Diese dürfen sie auf maximal drei Tage strecken. Zwischen Mittwoch und Freitag hatten die Anklagevertreter die Vorwürfe gegen Trump vorgetragen.



Dabei legten sie die Ergebnisse der bisherigen Zeugenaussagen und Ermittlungen im Repräsentantenhaus gegen Trump vor und mahnten, Trump sei eine Gefahr für das Land. Der Demokrat Jerry Nadler bezeichnete Trump dabei als "Diktator", der "allmächtig" sein wolle. Nun sind die Verteidiger des Präsidenten am Zug. Cipollone kündigte bereits an, sein Team rechne nicht damit, die vollen 24 Stunden für ihre Plädoyers zu benötigen.

Verfahren könnte schnell enden

In der kommenden Woche sollen die Senatoren dann schriftliche Fragen an die jeweilige Gegenseite stellen können. Danach soll entschieden werden, ob zusätzliche Dokumente angefordert oder neue Zeugen im Senat vorgeladen werden sollen. Vor allem Letzteres verlangen die Demokraten seit Wochen, während die Republikaner das Verfahren schnell beenden und gar keine Zeugen anhören wollen. Durch die Mehrheit der Republikaner im Senat kam es bislang nicht zu Zeugenvorladungen. Das Verfahren könnte bereits in der kommenden Woche beendet sein, falls es, wie erwartet, auch weiterhin nicht zu Zeugenvorladungen kommt.

Der Senat nimmt bei einem Amtsenthebungsverfahren die Rolle eines Gerichts ein und entscheidet über die Anklagepunkte des Repräsentantenhauses. Wegen der republikanischen Mehrheit im Senat ist es extrem unwahrscheinlich, dass Trump am Ende des Amtes enthoben werden könnte.

