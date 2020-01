Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump haben die Demokraten nur noch geringe Chancen, bei der heutigen Abstimmung im Senat die Zulassung weiterer Zeugen und Beweise durchzusetzen. In der Nacht zu Freitag teilte ein bislang unentschlossener republikanischer Senator mit, gegen eine weitere Beweisaufnahme stimmen zu wollen. "Es bedarf keiner weiteren Beweise, um etwas zu beweisen, das bereits bewiesen wurde", sagte Lamar Alexander. Der Senator aus Tennessee galt als einer der wenigen Republikaner, die womöglich für die Vorladung weiterer Zeugen abstimmen könnten. Damit könnte das Verfahren noch am Freitag mit einem Freispruch enden.

An diesem Freitag wollen die Senatoren entscheiden, ob neue Zeugen und Beweise zugelassen werden. Die Republikaner haben 53 der 100 Sitze im Senat. Um Zeugenaussagen zuzulassen, müssten vier republikanische Senatoren mit den Demokraten stimmen. Ohne Alexander dürfte diese Mehrheit nicht zustande kommen. Eine Amtsenthebung des Präsidenten gilt wegen der republikanischen Mehrheit im Senat unabhängig davon als ausgeschlossen. Am Dienstag hatte der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, nach Angaben der Nachrichtenagentur AP Senatoren noch in privater Runde gesagt, er habe nicht genügend Stimmen, um den Aufruf neuer Zeugen zu verhindern.

Die republikanische Senatorin Susan Collins aus Maine will dagegen für neue Zeugen stimmen. Sie spielt neben Alexander und Lisa Murkowski (Alaska) eine wichtige Rolle. Ein weiterer republikanischer Senator, Mitt Romney aus Utah, hatte bereits klargemacht, dass er für neue Zeugen stimmen werde.

Die Demokraten drängen auf weitere Zeugen, um vor allem den früheren nationalen Sicherheitsberater John Bolton vernehmen zu können, der in seinem noch unveröffentlichten Buch Trump schwer belastet hat. Er wirft dem Präsidenten darin ein sogenanntes quid pro quo vor, eine Leistung gegen eine Gegenleistung: Trump habe Militärhilfe an die Ukraine in Höhe von 391 Millionen Dollar von Ermittlungen gegen seinen möglichen Herausforderer Joe Biden abhängig gemacht, schreibt er in seinem Buchmanuskript. Eine Aussage Boltons unter Eid im Senat war deshalb in vielen US-Medien als möglicher Wendepunkt im bisher für die Demokraten so gut wie aussichtslosen Verfahren genannt worden.

Trump warf den Demokraten bei einer Wahlkampfveranstaltung in Des Moines im Bundesstaat Iowa vor, durch das Impeachment-Verfahren das Wahlergebnis von 2016 nichtig machen zu wollen: "Sie wollen eure Wahlzettel ungültig machen und unsere Demokratie vergiften, um das gesamte Regierungssystem zu stürzen", sagte er. "Das wird nicht passieren."

Der Senat nimmt bei dem Amtsenthebungsverfahren die Rolle eines Gerichts ein und entscheidet über die Anklagepunkte. Am Donnerstag hatten die Senatoren die Befragungen der Anklagevertreter des Repräsentantenhauses und der Verteidiger Trumps fortgesetzt. Für die Verteidiger forderte der Rechtsberater des Weißen Hauses, Pat Cipollone, einen Freispruch Trumps. Das sei "das einzig angemessene Ergebnis", das dem Land nicht über Generationen hinweg Schaden zufügen würde.

"Das ist die Normalisierung der Gesetzlosigkeit"

Empörung rief eine Aussage des emeritierten Harvard-Professors Alan Dershowitz hervor. Dieser sagte, jeder Politiker gehe davon aus, dass die eigene Wiederwahl im öffentlichen Interesse stehe.



Maßnahmen, die zur eigenen Wiederwahl führen könnten – in diesem Fall also die Planung einer möglichen Schmutzkampagne gegen Joe Biden – dürften dementsprechend keinen Anlass für eine Amtsenthebung darstellen. Auch in einem Interview mit der ZEIT sagte Dershowitz, es ginge im Prozess gegen Trump nicht darum, ob der Präsident seine Macht missbraucht hat, sondern darum, ob man für Machtmissbrauch des Amtes enthoben werden kann – was seiner Meinung nach nicht der Fall sei.

Der Leiter des Anklageteams, der demokratische Abgeordnete Adam Schiff, erwiderte, mit diesem Argument könne ein Präsident tun, was er wolle. "Das ist die Normalisierung der Gesetzlosigkeit", sagte er. Der einzige Grund für eine solche Argumentation sei, dass die Verteidiger von Trumps Schuld wüssten. "Das ist ein Argument aus Verzweiflung." Weiterhin sprach Schiff von einem "Abstieg in den Verfassungswahnsinn".