Zweiter Verhandlungstag im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump: Die Verteidiger und die Partei des Präsidenten müssen das Podium in der Senatskammer den Anklägern bis Freitag überlassen. 24 Stunden lang, verteilt über drei Tage, dürfen die sogenannten Impeachment-Manager, sieben Demokraten aus dem Repräsentantenhaus, ihre Argumente und Belege für eine Amtsenthebung des Präsidenten darlegen.

Der dicke weiße Ordner, mit dem der Demokrat Adam Schiff um kurz nach 13 Uhr ans Rednerpult trat, ließ erahnen, dass die Ankläger ihr Zeitfenster ausreizen wollen. Der Abgeordnete aus Kalifornien begann sein Plädoyer mit einem Zitat von Alexander Hamilton. Darin warnt der Gründervater vor einem Mann, der unter anderem "ohne Prinzipien im Privatleben" mit "despotischem Gebahren" eine Gefahr für die Freiheit darstellen könne. Hamilton starb 212 Jahre, bevor Trump zum US-Präsident gewählt wurde. Schiff aber wollte deutlich machen, dass die Gründerväter der Vereinigten Staaten jemanden wie Donald Trump vor Augen gehabt hätten, als sie ihr System der Gewaltenteilung entwickelten.

Darauf folgte eine knapp achteinhalbstündige Präsentation der Vorwürfe gegen den Präsidenten. Nacheinander trugen die Ankläger vor, was die Ermittlungen im Repräsentantenhaus gegen Trump ans Licht gebracht haben – "sehr detailreich", wie Schiff schon im Vorfeld angekündigt hatte. Eine Herausforderung für die Konzentrationsfähigkeit aller Beteiligten, denen die Strapazen der Nacht zuvor deutlich anzumerken waren, also sie bis zwei Uhr über Geschäftsordnungsanträge der Demokraten beraten hatten, die fast alle von der republikanischen Mehrheit im Senat abgelehnt worden waren.

Am Mittwoch nun trugen die Demokraten ihre Sicht auf den Ablauf der Ukraine-Affäre vor, systematisch und unterfüttert mit vielen Videoschnipseln aus den bisherigen Ermittlungen.

Impeachment-Manager Hakeem Jeffries analysierte den Telefonanruf zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vom Juli, in dem der US-Präsidenten seinen Amtskollegen auf die Bidens angesprochen haben soll. Der Abgeordnete aus New York schilderte auch ein Telefongespräch zwischen Trump und dem Diplomaten Gordon Sondland, in dem der Präsident sich mutmaßlich nach dem Stand der Ermittlungen erkundigte. Sondland war Teil der so genannten drei Amigos, zu denen auch der Energieminister Rick Perry und der Diplomat Kurt Volker gehörten, deren Aktivitäten die Impeachment-Manager ebenfalls dokumentierten. Die Drei sollten der ukrainischen Regierung den Vorwürfen zufolge klarmachen, dass ein Besuch Selenskyjs im Weißen Haus und später die Auszahlung von 391 Millionen Dollar Militärhilfe an Forderungen geknüpft seien: Der ukrainische Präsident sollte laut Anklage dazu gebracht werden, unter anderem Ermittlungen gegen den ehemaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden und dessen Sohn Hunter anzukündigen. Davon, so sind Schiff und seine Mitankläger überzeugt, wollte Trump im kommenden Wahlkampf profitieren.

In Wiederholungsschleifen

Doch diese Vorwürfe sind inzwischen allseits bestens bekannt. Seit fast vier Monaten dominiert die Ukraine-Affäre die Berichterstattung der US-amerikanischen Mainstreammedien. In zahllosen Anhörungen und Abstimmungen wurden die Vorwürfe mehrfach wiederholt. Jede neue Kleinstinformation wurde in der Presse bis ins Detail analysiert und teils als Durchbruch stilisiert. Das Impeachment-Verfahren scheint sich inhaltlich in Wiederholungsschleifen abzuspielen.

Diesen Eindruck konnte man auch am Mittwochnachmittag gewinnen, als die Anklagevertreter immer wieder Sachverhalte und Videoclips vorführten, die schon aus den Abendnachrichten weitgehend bekannt sein dürften. Und es gelang den Impeachment-Managern nicht, die Anklagepunkte und Argumente noch einmal in einer neuartigen unterhaltsamen Form zu präsentieren. Selbst die Einzeiler, die Schiff während seines Vortrags verwendete, sind altbekannt. "Wenn dieses Verhalten nicht impeachbar ist, dann ist überhaupt nicht impeachbar", sagte er am Mittwochabend etwa über Trump. Das Zitat klingt deshalb so vertraut, weil Schiff es in leichten Abwandlungen zuvor öffentlich schon mindestens zwei Mal verwendet hat.

Auch deshalb ist es eher unwahrscheinlich, dass die Demokraten in dem Amtsenthebungsverfahren genug Republikaner auf ihre Seite ziehen können. 20 Senatoren von der Gegenseite müssten Schiff und seine Kollegen überzeugen, für eine Amtsenthebung Trumps zu stimmen. Angesichts von dessen Beliebtheitswert von aktuell 88 Prozent unter Parteianhängern gilt das aber nahezu ausgeschlossen. Senatoren aus republikanisch geprägten Bundesstaaten, die mit den Demokraten stimmen, müssten um ihre Wiederwahl fürchten. Also wird Trump mit hoher Wahrscheinlichkeit freigesprochen. Dennoch hielt Schiff die Senatoren dazu an, unparteiisch zu bleiben. Vielmehr blieb ihm angesichts der Mehrheitsverhältnisse auch nicht übrig.