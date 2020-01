Die Ukraine hat Ermittlungen zu einer möglichen illegalen Überwachung der ehemaligen US-Botschafterin Marie Yovanovitch aufgenommen. Wie das Innenministerium in Kiew mitteilte, soll dabei überprüft werden, ob ukrainisches oder internationales Recht zum Schutz von Diplomaten verletzt wurde.

Auslöser der Ermittlungen sind neu veröffentlichte Dokumente und Kommunikationsdaten eines engen Vertrauten von Rudi Giuliani, der als persönlicher Anwalt von US-Präsident Donald Trump arbeitet. Aus diesen Dokumenten soll hervorgehen, wie sich der Vertraute Lev Parnas über die Abberufung der ukrainischen US-Botschafterin Marie Yovanovitch äußert. Ein Mitarbeiter von Parnas, der für die Republikaner für den Kongress kandidierte, soll demnach die Diplomatin vor ihrer Abberufung abgehört und überwacht haben.

Bei den veröffentlichten Botschaften könnte es sich um "Prahlerei oder eine Falschinformation" in einem informellen Gespräch zweier US-Staatsbürger handeln, heißt es in der Mitteilung des Innenministeriums. Möglicherweise enthielten sie aber Fakten über mögliche Verstöße – zum einen gegen ukrainisches Recht und zum anderen gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen, das die Rechte von Diplomaten auf dem Territorium eines anderen Staats schützt. Auch die US-Bundespolizei FBI sei eingeladen, sich an den Ermittlungen zu beteiligen.



Parallel dazu ermittelt die ukrainische Cyberpolizei in einem weiteren Fall, der damit im Zusammenhang stehen könnte. Dabei geht es um den angeblichen Versuch eines russischen Geheimdienstes, die Mail-Server des Gasunternehmens Burisma zu hacken.

Beide Verfahren stehen im Zusammenhang mit dem laufenden Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Dieser soll den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefongespräch unter Druck gesetzt haben. Kiew sollte demnach Ermittlungen wegen Korruption gegen den Sohn des möglichen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Joe Biden, wieder aufnehmen. Hunter Biden war zwischen 2014 und 2019 Vorstandsmitglied von Burisma, während sein Vater als damaliger US-Vizepräsident für die Ukraine-Politik zuständig war.