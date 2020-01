Das Amtsenthebungsverfahren im US-Senat mag wirken wie eine juristische Verhandlung: ehrwürdige Halle, dunkle Holzbänke, ernste Gesichter, und vorn sitzt der oberste Richter. Die Senatoren werden vielfach mit Juroren verglichen, es gibt Ankläger, Verteidiger, und es wird ein Urteil über den Präsidenten ergehen. Nur erwartet wohl niemand, dass im Kapitol in Washington in diesen Tagen so etwas wie Recht gesprochen wird.

Einmal abstimmen und schon ist der ganze Impeachment-Ärger vergessen – nichts anderes erwartet Donald Trump von seiner republikanischen Mehrheit im Senat. Keine Zeugen, keine neuen Beweise, kein langes Hin und Her: Wenn der US-Präsident am 4. Februar seine Rede zur Lage der Nation hält, will er einen Sieg verkünden. Amtsmissbrauch? Lächerlich! Behinderung der Kongressermittlungen? War sowieso alles nur ein billiger Versuch seiner politischen Gegner, ihn zu stürzen, weil sie ihn bei einer Wahl nicht schlagen können! Wenn sie mit ihrer Anklage nun scheitern, wird Trump es als Freispruch erster Klasse verkaufen, womöglich noch als Sieg der Demokratie über ihre Feinde.

In etwa so wird auch die Argumentation seiner Verteidiger im beginnenden Amtsenthebungsverfahren klingen: Was immer da auch gelaufen ist gegenüber der Ukraine – der Präsident durfte das, er hat nichts Falsches getan und überhaupt immer nur das Wohl der Nation im Sinn gehabt. In ihrer schriftlichen Einlassung zum Prozess hielten seine Anwälte fest, das alles sei eine "Beleidigung der Verfassung der Vereinigten Staaten, unserer demokratischen Institutionen und des amerikanischen Volkes".



Die Rollen sind klar verteilt

Am Dienstag nannten sie die Anklage "lächerlich" und eine "Gefahr für unsere Republik", logen über die bisherigen Abläufe und Beweisgrundlagen, griffen Demokraten persönlich an, statt auf die Fakten einzugehen. Überzeugen wollen sie damit niemanden, der einzige Adressat solch ruppiger Entgegnungen auf die umfangreich belegten Vorwürfe ist Trump. Er selbst hätte kaum besser formulieren können, was er von dem Verfahren hält.

Im Senat wird es jedenfalls kaum einen Unterschied machen, wer ab diesem Mittwoch die schlüssigeren Argumente vorträgt, die Ankläger des Präsidenten oder seine Verteidiger. Die Rollen sind klar verteilt: Die Demokraten haben einen überzeugenden Fall zusammengetragen, der nicht allzu schwer zu verstehen ist. Trump hat sein Amt missbraucht, allein zum eigenen Vorteil wollte er die Ukraine gegen einen politischen Gegner instrumentalisieren – er hat deren Regierung im Grunde erpresst, damit sie eine Schmutzkampagne lostreten würde, die ihm die Wiederwahl sichern sollte.

Die Republikaner haben dagegen zwar wenig vorzubringen, aber sie haben die Mehrheit und die nötige Skrupellosigkeit, ihren Präsidenten gegen jede Moral an der Macht halten zu wollen. Die eine Seite wird ihre Anklage vortragen, der anderen Seite wird sie egal sein. Das Urteil steht bereits fest.

Trotzdem dürfte der republikanische Fraktionsführer Mitch McConnell ein Interesse daran haben, dass der Prozess zumindest ein wenig nach fairer Abwägung aussieht, bevor die Entscheidung fällt. Sein vorrangiges Ziel ist es, die Mehrheit im Senat zu bewahren – im Zweifel wird das wichtiger sein, als Trump um jeden Preis zu schützen.