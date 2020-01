Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hat die Anklage mit dem Eröffnungsplädoyer begonnen. Der demokratische Anklageführer Adam Schiff kündigte umfassende Beweise an, um die Vorwürfe gegen den Präsidenten zu belegen. Er rief die Senatorinnen und Senatoren auf, unparteiisch zu sein und einen "fairen Prozess" zuzulassen.

"Die Verfassung überträgt Ihnen die Verantwortung, als unparteiische Geschworene zu handeln", sagte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses im Senat. Die Parteizugehörigkeit dürfe dabei keine Rolle spielen. "Wir sind der Verfassung und der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet." Trumps Republikaner haben im Senat die Mehrheit.



Die Abgeordneten könnten darüber entscheiden, welche Art von Demokratie die USA sein sollten und welches Verhalten die Bürgerinnen und Bürger von ihrem Präsidenten erwarten könnten, so Schiff. Er forderte von den Senatorinnen und Senatoren auch, neue Zeugen anzuhören und Dokumente anzufordern.



Trump ist erst der dritte Präsident in der US-Geschichte, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren im Senat geführt wird. Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben ihn wegen Machtmissbrauchs und Behinderung der Ermittlungen im Kongress angeklagt. Die Entscheidung über diese Vorwürfe liegt beim Senat, der bei einem Amtsenthebungsverfahren die Rolle eines Gerichts einnimmt. Wegen der republikanischen Mehrheit im Senat ist es extrem unwahrscheinlich, dass Trump des Amtes enthoben wird.



Zeugen-Befragung ist immer noch strittig

Seit Mittwoch hat das Anklageteam der demokratischen Abgeordneten – verteilt über drei Tage – insgesamt 24 Stunden lang Zeit für den Versuch, die Senatoren von den beiden Anklagepunkten des Repräsentantenhauses zu überzeugen. Anschließend ist Trumps Verteidigerteam ebenso lange am Zug. Der Senat hatte in der Nacht zu Mittwoch in einer fast 13-stündigen Sitzung das Prozedere und die Regeln für das Verfahren festgelegt. Dabei scheiterten die Demokraten jedoch mit ihrem Versuch, noch Einfluss auf den Ablauf zu nehmen.



Das Anklageteam besteht aus sieben demokratischen Kongressabgeordneten. Das Team des Präsidenten setzt sich aus je acht Juristen und acht republikanischen Kongressabgeordneten zusammen. Geleitet wird es vom Rechtsberater des Weißen Hauses, Pat Cipollone, und von Trumps persönlichem Anwalt Jay Sekulow.

Nach den Plädoyers beider Seiten sollen die Senatorinnen und Senatoren in der kommenden Woche die Möglichkeit haben, schriftlich Fragen zu stellen. Erst anschließend soll der Senat darüber entscheiden, ob auch Zeuginnen und Zeugen vorgeladen werden oder nicht.