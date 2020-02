Die amerikanische Demokratie hätte mehr Stil verdient. Mehr Weitsicht auch, Ernsthaftigkeit, sowieso Klugheit und Ehrlichkeit. Hätte sie all das sogar gebraucht, für ihr eigenes Überleben? Es gibt einige Politologen und viele politische Kolumnisten, die so weit gehen, die nämlich das Ende der demokratischen USA prophezeien, aber wissen kann das heute niemand. Es ist durchaus möglich, dass die amerikanische Demokratie zu Weitsicht und all dem anderen zurückfindet, dass sie heilt und dann wieder funktioniert. Gerade die Gesellschaft der USA wurde in der Vergangenheit ja von Phasen bestimmt, Pendelbewegungen. Die Heilung ist allerdings am späten Freitagabend nicht wahrscheinlicher geworden.



Mit 51:49 Stimmen blockten die republikanischen Senatoren den Versuch der demokratischen Senatoren ab, Zeugen vorzuladen und Dokumente in das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump einzuführen. All die Leute aus Trumps engem Umfeld, sein Anwalt Rudy Giuliani oder sein einstiger Sicherheitsberater John Bolton werden nun nicht angehört werden; und der ganze Mailverkehr und all die Protokolle, die das Weiße Haus nicht herausgeben mochte, werden vielleicht irgendwann bekannt werden, dann aber ohne gerichtliche Relevanz.



Im Sport heißt es: Es ist nicht vorbei, ehe es vorbei ist; it ain't over til it's over. Doch das ist Unfug: Das Impeachment-Verfahren gegen Trump ist zwar noch nicht offiziell abgeschlossen, aber es ist vorbei. Und Trump hat gewonnen.

Eigentlich war die Spannung schon am frühen Morgen verschwunden. 47 demokratische Senatoren gibt es, aber 51 Stimmen von 100 Stimmen wären nötig gewesen, um die Anhörung von Zeugen zu erzwingen – zwei Republikaner, Mitt Romney aus Utah und Susan Collins aus Maine, wollten mit den Demokraten stimmen, doch schon am Donnerstag um 23 Uhr kündigte Lamar Alexander aus Tennessee via Twitter an, mit seiner republikanischen Partei zu stimmen, und damit schien der Ausgang klar. Als am frühen Freitag auch noch Lisa Murkowski aus Alaska eine Erklärung herausgab, in der sie ihr Nein zu neuen Zeugen ankündigte, war das flotte Finale besiegelt. "Game over", twitterte Trump.

"Unangemessen, aber nicht amtsenthebungswürdig"

Trumps Verhalten sei zwar unangemessen gewesen, das sagte Alexander und meinte jenes Telefongespräch im Juli 2019, in welchem Trump vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Ermittlungen gegen Trumps mutmaßlichen Gegner bei der Wahl von 2020, Joe Biden, verlangte; aber "vermutlich haben viele Präsidenten vor Trump sich ähnlich verhalten", sagte Alexander, eine Amtsenthebung sei nicht angemessen, "nicht jedes Verbrechen wird mit der Todesstrafe geahndet".



Diese kleinen Haken hatten beinahe komische Züge. Wochenlang hatten die Republikaner gesagt, alle Vorwürfe gegen Trump seien frei erfunden, es gebe keine Beweise für irgendetwas, und die wahren Kriminellen seien die Demokraten, die gegen den gewählten Präsidenten putschten. Nun sagten sie, dass Trump, na ja, wohl schon einige Fehler gemacht habe, der Kollege Alexander habe für die Fraktion gesprochen. Trump hätte nicht unbedingt seinen Anwalt Rudy Giuliani in die Ukraine schicken müssen, das sagte, beim Verlassen des Kapitols, sogar der Trump-Anbeter Lindsey Graham: "das Rudy-Element" sei "unangemessen, aber nicht ansatzweise amtsenthebungswürdig".



Und natürlich waren diese Sätze wohlfeil: Das kaum spürbare Abrücken vom Schmuddelkind nach dem Sieg verändert nichts mehr und stärkt mutmaßlich die Selbstachtung. Ein wenig wird sich das Verfahren noch ziehen. Am heutigen Samstag geht es nicht weiter, da die demokratischen Senatoren Elizabeth Warren, Bernie Sanders und Amy Klobuchar nicht auch noch die letzten 48 Stunden des Wahlkampfes in Iowa verpassen mögen (am Montag sind dort die ersten Vorwahlen). Darum wird im Kapitol nun am Mittwoch kommender Woche (22 Uhr MEZ) über Schuld und Unschuld abgestimmt und Trump fraglos freigesprochen werden.



Die Demokraten haben verloren.

Angesichts der Beweislage und angesichts der Aussagen des Whistleblowers mussten sie das Amtsenthebungsverfahren beginnen. Es war juristisch angemessen, war moralisch geboten, war politisch richtig, da Schweigen Duldung und Nichtstun Unterwerfung bedeutet hätten. Gleichwohl, in der Rückschau ist erwiesen, dass diese Demokraten einen taktischen Fehler gleich in der Anfangsphase, während der Ermittlungen im Repräsentantenhaus, gemacht haben. Dort hätten sie Bolton und andere mit Vorladungen zu Aussagen zwingen können, oder sie hätten Prozesse durchstehen können, um die Vorladungen durchzusetzen. Sie taten es nicht, wollten es nicht, weil sie kein endloses Verfahren wollten, keines, das den gesamten Wahlkampf überlagert hätte. Das Argument der republikanischen Senatoren, dass die demokratischen Ermittler im Repräsentantenhaus ihre Arbeit nicht erledigt hätten, ist ein bisschen scheinheilig, da die Republikaner ein Trump-Beschützerverein geworden sind; es ist aber auch ein bisschen wahr.



Und die Demokratie hat verloren.



Bitterlich. Trump betrachtet seit Langem schon das Justizministerium als "meines" und nicht mehr als unabhängig. Nun hat er für seine privaten Ziele 391 Millionen Dollar Militärhilfe an die Ukraine zurückgehalten – und wenn auch noch der Kongress seine Budgethoheit preisgibt, ebenso wie die Unterstützung des Verbündeten Ukraine, ebenso wie den kritischen Blick auf Russland, das von Trumps Aktionen gegen die Ukraine profitiert, dann ist von Amerikas Gewaltenteilung nicht viel übrig.