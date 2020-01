Bei einem Raketenangriff am Flughafen von Bagdad sind mindestens acht Menschen getötet worden. Wie aus irakischen Sicherheitskreisen verlautete, trafen die Raketen in der Nacht zum Freitag einen Fahrzeugkonvoi der pro-iranischen Hasched-al-Schaabi-Milizen. Von wem der Angriff geführt wurde, blieb zunächst unklar.

In einer offiziellen Mitteilung der irakischen Armee hieß es, die Raketen seien nahe des Luftfrachtlagers eingeschlagen. Dabei seien zwei Fahrzeuge explodiert. Ein Sicherheitsbeamter ergänzte, die Leichen seien verbrannt und ließen sich daher nur schwer identifizieren. Unter den Toten sei ein Flughafenmitarbeiter, der offenbar vor Ort gewesen sei, um eine Gruppe von "hochkarätigen" Besuchern abzuholen, die aus einem Nachbarland eingetroffen seien. Details dazu nannte er nicht.

Nach Angaben aus irakischen Regierungskreisen ist der Chef der iranischen Elitetruppe Al-Kuds-Brigaden, Generalmajor Kassem Soleimani, unter den Toten. Neben Soleimani sei der Vizekommandeur der pro-iranischen Hasched-al-Schaabi-Milizen, Abu Mahdi al-Muhandis, umgekommen. Ein Vertreter dieser Miliz machte die USA für die Attacke auf den Flughafen verantwortlich.

Angespannte Lage zwischen USA und Iran

Zuletzt haben sich die Spannungen in der Region verschärft. Diese Woche war es zu gewalttätigen Protesten vor der US-Botschaft in Bagdad gekommen. Die Demonstranten schlugen Fenster ein und verwüsteten den Empfangsbereich. Es handelte sich um einen der schwersten Angriffe auf eine diplomatische Einrichtung der USA in den vergangenen Jahren. US-Präsident Donald Trump machte den Iran dafür verantwortlich und drohte mit Vergeltung. Als Konsequenz schicken die USA rund 750 Soldaten in die Region.



Auslöser der Ausschreitungen waren US-Luftangriffe auf die vom Iran unterstützte Schiiten-Miliz Kataib Hisbollah am Sonntag, bei denen 25 Kämpfer der Hisbollah-Brigaden getötet wurden. Die Militäraktion war ein Vergeltungsschlag für einen Raketenangriff auf eine irakische Militärbasis vergangene Woche, bei dem ein US-Zivilbeschäftigter getötet und vier US-Soldaten verletzt wurden. Die Attacke schrieb Washington der Miliz zu, die vom Iran unterstützt wird.

Erst am Donnerstag hatte US-Verteidigungsminister Mark Esper vor weiteren Angriffen des Irans oder mit ihm verbündeter Milizen auf US-Einrichtungen im Nahen Osten gewarnt. Es gebe Anzeichen für weitere "Provokationen", sagte er, ohne dies näher zu erläutern. Gegebenenfalls werde man einen Präventivschlag führen.