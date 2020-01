Die USA verlegen als Reaktion auf die Stürmung der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad Hunderte Soldaten in die Region. Auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump werden mit sofortiger Wirkung als Vorsichtsmaßnahme rund 750 Mitglieder der 82. Luftlandedivision von der Basis Fort Bragg im Staat North Carolina in den Nahen Osten entsandt, gab Pentagonchef Mark Esper bekannt. Ihr genaues Ziel nannte Esper nicht. Doch teilte ein Regierungsvertreter mit, sie würden nach Kuwait geschickt.



US-Präsident Trump geht nach eigener Auskunft nicht davon aus, dass die verschärften Spannungen mit dem Iran zu einem Krieg führen werden. Er wolle eine solche Entwicklung nicht und erwarte sie auch nicht, sagte Trump vor Journalisten auf seinem Anwesen in Palm Beach in Florida. "Ich will Frieden", betonte Trump. "Und der Iran sollte mehr als jeder andere Frieden wünschen."

Zuvor hatte Trump den Iran verantwortlich gemacht für gewaltsame Proteste von Demonstranten vor der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad und mit Vergeltung gedroht. "Sie werden einen sehr hohen Preis zahlen! Dies ist keine Warnung, es ist eine Drohung", twitterte der Präsident. "Wir haben stark reagiert, und werden das immer tun. Nun organisiert der Iran eine Attacke auf die US-Botschaft im Irak. Sie werden voll und ganz zur Rechenschaft gezogen."



Auslöser der Ausschreitungen waren US-Luftangriffe auf die vom Iran unterstützte Schiiten-Miliz Kataib Hisbollah am Sonntag, bei denen 25 Menschen getötet wurden. Die USA machen die Miliz für einen Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt im Nordirak verantwortlich, bei dem am Freitag ein US-Zivilbeschäftigter getötet und vier US-Soldaten sowie zwei irakische Sicherheitskräfte verletzt wurden. Das US-Militär hat zum Schutz der Botschaft in Bagdad bereits die Verlegung von rund 100 Marineinfanteristen aus Kuwait eingeleitet, nachdem Hunderte Demonstranten am Dienstag gewaltsam versucht hatten, die diplomatische Vertretung zu stürmen. Das US-Militär setzte unter anderem auch zwei Kampfhubschrauber ein, um die Demonstranten zurückzudrängen. Ein vom Militär veröffentlichtes Video zeigte, wie Helikopter Signalraketen über der Botschaft abfeuerten. Auslöser der Proteste in Bagdad waren tödliche US-Luftangriffe vom Wochenende auf schiitische Milizen, die Washington zufolge vom Iran unterstützt werden.



Trump plädiert für Abzug der US-Truppen aus Konflikten im Nahen Osten

Im Irak befinden sich bereits mehr als 5.000 US-Soldaten zur Unterstützung der heimischen Truppen. Trump plädiert zwar dafür, US-Truppen aus Konflikten im Nahen Osten abzuziehen. Zugleich wirft er dem Iran einen destabilisierenden Einfluss auf die Region vor. Verschärft haben sich die Differenzen nach dem Rückzug der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran, das eine Lockerung der Sanktionen gegen das Land im Gegenzug für eine Eindämmung des iranischen Atomprogramms vorsah. Die Trump-Regierung verhängte hingegen in der Folge Sanktionen gegen Teheran, die unter anderem iranische Ölexporte praktisch trockenlegten.



Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran wies indes die Vorwürfe zurück, wonach der Iran für die Proteste an der Botschaft verantwortlich sei. "Die USA sollten mit diesen politischen Fehlkalkulationen und irrationalen Reaktionen vorsichtig sein", sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi. Anstatt anderen Ländern die Schuld zuzuschieben, sollten die USA laut Mussawi lieber ihre "destruktive Politik" im Irak überdenken. Die Amerikaner seien in den Augen der Iraker eine "Besatzungsmacht", weswegen es zu Protesten komme, sagte der Sprecher der Nachrichtenagentur Mehr zufolge.