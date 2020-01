In der Nähe der US-Botschaft in Bagdad sind drei Raketen eingeschlagen. Das berichteten die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters unter Berufung auf Sicherheitskreise. Berichte über Todesopfer oder Verletzte gab es nicht. Seit Ende Oktober vergangenen Jahres gab es dutzende ähnlicher Angriffe auf die Grüne Zone. Anfang Januar war das hoch gesicherte Regierungsviertel mehrfach mit Raketen beschossen worden.



In der vergangenen Woche waren im Irak zudem mehrfach Raketen in der Nähe von Stützpunkten eingeschlagen, an denen US-Truppen stationiert sind. Möglicher Hintergrund sind Vergeltungsaktionen des Irans für die Tötung des Generals Kassem Soleimani durch die USA. Der Verdacht richtet sich meistens gegen schiitische Milizen, die mit dem Nachbarland Iran verbündet sind. Sie wollen wie der Iran den Abzug der US-Truppen aus dem Land erreichen.

Die Bundeswehr verlegte zuletzt ihre Soldaten aus Erbil im Norden nach Jordanien, von wo aus sie seit Längerem die internationale Militäraktion gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" unterstützt. Am Sonntag wurde bekannt, dass die Bundeswehr ihre Aufklärungsflüge von dort aus gestoppt hat.