Nach den iranischen Vergeltungsangriffen auf international genutzte Militärstützpunkte im Irak prüft die Bundesregierung einen Teilrückzug der dort stationierten Bundeswehrsoldaten. "Wir haben mit der internationalen Koalition sowieso vereinbart, dass alle Kräfte, die nicht benötigt werden, keinem unnötigen Risiko ausgesetzt werden", sagte Verteidigungsministerin Annegret-Kramp-Karrenbauer in der ARD. Deshalb habe die Bundeswehr bereits die deutschen Soldaten aus dem zentralirakischen Militärkomplex Tadschi nahe Bagdad abgezogen und nach Jordanien verlegt. Nun plane man "mögliche Teilrückverlegungen" von Soldaten aus dem Stützpunkt Erbil im kurdischen Nordirak.

Hintergrund ist die gezielte Tötung des Milizengenerals Kassem Soleimani durch die USA, die eine neue Krise in Mittelost ausgelöst hatte. Der Iran hatte in der Nacht als Vergeltung Raketen auf zwei auch von US-Soldaten genutzte Militärstützpunkte im Irak abgeschossen: 17 auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Assad, fünf auf den Stützpunkt in Erbil, wo auch mehr als 100 Bundeswehrsoldaten stationiert sind. Sie blieben nach Angaben des Einsatzführungskommandos in Potsdam unverletzt. Geschosse trafen zudem den Stützpunkt Tadschi nahe Bagdad.



Die Truppen sind Teil der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Bei dem möglichen Teilabzug der Bundeswehr aus Erbil gehe es um Soldaten, die sich im Moment als Ausbilder sowieso nicht an der Ausbildung beteiligen könnten, sagte Kramp-Karrenbauer. Das betreffe nicht nur die Bundeswehr, sondern auch die internationalen Partner.



Die Bundesregierung verurteilte den iranischen Vergeltungsangriff scharf. "Ich kann nur sagen, sicherlich im Namen der Bundesregierung, dass wir diese Aggression auf das Schärfste zurückweisen", sagte Kramp-Karrenbauer, ähnlich äußerte sich Außenminister Heiko Maas (SPD). Jetzt müsse alles getan werden, um die Lage zu beruhigen. Die Bundesregierung werde dazu alle Möglichkeiten auf allen Kanälen nutzen. "Es ist jetzt vor allem an den Iranern, keine zusätzliche Eskalation zu betreiben, deswegen geht der Appell insbesondere noch einmal nach Teheran", forderten Kramp-Karrenbauer und Maas. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verlangte, "der Einsatz von Waffen muss jetzt aufhören, um Raum für Dialog zu schaffen".



Frankreich verurteilte den iranischen Angriff und bekräftigte seine Solidarität mit den Partnern der US-geführten Anti-IS-Allianz. Iraks Premier Adil Abd al-Mahdi warnte vor einer gefährlichen Krise, die zu einem "zerstörerischen umfassenden Krieg" im Irak, in der Region und in der Welt führen könne. Auch die Türkei bemüht sich um Deeskalation, Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu kündigte eine Reise nach Teheran an.



Im Iran hatten Hunderttausende gegen die Tötung des Generals durch die USA protestiert, die Staatsführung hatte Vergeltung angekündigt. Der Konflikt hatte begonnen, als die USA 2018 einseitig das Atomabkommen gekündigt hatten, in dem sich der Iran nach jahrelangen Verhandlungen zu internationaler Kontrolle seiner Atomforschung verpflichtet hatte. Nach dem US-Angriff erklärte der Iran, nicht mehr daran gebunden zu sein. Die EU bemüht sich, an dem Abkommen festzuhalten.



Das mit den USA verbündete Israel kündigte für den Fall eines iranischen Angriffs Konsequenzen an. Regierungschef Benjamin Netanjahu drohte mit einem "gewaltigen Gegenschlag". Die iranischen Revolutionsgarden hatten mit Angriffen auch gegen Israel und auf mit den USA "verbündete Regierungen" gedroht. Israel wiederum hatte den USA seine Unterstützung versichert.



Eingekreist US-Stützpunkte in der Krisenregion © ZEIT-Grafik

Das Auswärtige Amt verschärfte seine Reisewarnung für den Irak erneut. "Meiden Sie derzeit zentrale Infrastruktur", heißt es nun in den Hinweisen. "US-Einrichtungen sind besonders gefährdet." Russland mahnte seine Fluggesellschaften, den Luftraum der Krisenregion Iran/Irak zu meiden. Die Lufthansa strich die tägliche Verbindung zwischen Frankfurt und Teheran. Auch der nächste, für Samstag vorgesehene Flug nach Erbil im Irak fällt aus.