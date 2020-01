Die US-Armee hat im Irak erneut vom Iran unterstützte Milizen angegriffen. Irakischen Medien zufolge flogen die USA am frühen Samstagmorgen einen Luftangriff auf einen Konvoi der Hasched-al-Schaabi-Milizen. Der Angriff im Bezirk Tadschi nördlich von Bagdad habe sich gegen einen Kommandeur der Miliz gerichtet.

Aus Polizeikreisen hieß es, bei dem Angriff habe es "Tote und Verletzte" gegeben. Irakische Militärkreise sprechen von sechs Toten. Zwei der drei Fahrzeuge in dem Konvoi seien ausgebrannt, es gebe drei Schwerverletzte. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

In der Nacht zu Freitag war der iranische Top-General Ghassem Soleimani bei einem US-Raketenangriff nahe dem Flughafen von Bagdad getötet worden. Das US-Verteidigungsministerium hatte mitgeteilt, der Angriff sei auf Anweisung von Präsident Donald Trump erfolgt, um weitere Angriffe auf US-Diplomaten und Einsatzkräfte zu verhindern.



Iran fordert Recht auf Selbstverteidigung

Die iranische Führung kündigte Vergeltung an. Ajatollah Ali Chamenei schrieb am Freitag in einem Beileidsschreiben, die Urheber der Attacke erwarte "eine schwere Rache". Auch Irans Präsident Hassan Ruhani warnte: "Zweifellos werden der Iran und andere unabhängige Staaten dieses schreckliche Verbrechen der USA rächen." Außenminister Mohammed Dschwad Sarif sagte auf Twitter voraus, die Ermordung Soleimanis werde zu einer Eskalation der Krise führen.



In einem Brief an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat der Iran sein Recht auf Selbstverteidigung eingefordert. Die Tötung Soleimanis sei "ein offensichtliches Beispiel für Staatsterrorismus" und eine eklatante Verletzung der Grundsätze des internationalen Rechts, schrieb der iranische UN-Botschafter Maschid Tacht Rawanchi.

In den USA ist die Militäroperation gegen Soleimani hoch umstritten. Hochrangige Republikaner sprangen ihrem Parteifreund Trump zur Seite und verteidigten die Aktion als gerechte Strafe für einen Feind der USA. Führende Demokraten warfen der Regierung dagegen vor, ohne Zustimmung des Kongresses gehandelt zu haben und warnten vor den möglichen Folgen der Eskalation. Die US-Regierung will Abgeordnete kommende Woche in vertraulichen Treffen über den Angriff auf Soleimani unterrichten. Der Nationale Sicherheitsberater Robert O'Brien warnte den Iran vor Vergeltungsaktionen. Auch international löste die Aktion große Sorge aus - und Angst vor einem neuen Krieg in Nahost.