Auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Balad im Irak, auf dem auch US-Soldaten untergebracht sind, sind mindestens zwei Raketen eingeschlagen. Sie seien im Lagerhausbereich der Basis niedergegangen, die etwa 80 Kilometer nördlich von Bagdad liegt, teilte das irakische Militär mit. Die US-Truppen seien in Alarmbereitschaft versetzt worden. Hubschrauber kreisten über dem Stützpunkt am Himmel.



Nach Angaben des Militärs sind außerdem im Stadtzentrum Bagdads auf einem Platz in der hoch gesicherten Grünen Zone sowie dem Stadtteil Al-Dschadirija Raketen niedergegangen. Nach Angaben der irakischen Armee gab es bei beiden Angriffen keine Opfer. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sollen jedoch beim Angriff auf das Viertel Al-Dschadirija Polizeikreisen zufolge fünf Personen verletzt worden sein.



Im Stadtzentrum von Bagdad liegen in der hoch gesicherten Grünen Zone unter anderem die US-Botschaft sowie irakische Ministerien und das Parlament. Am Dienstag hatten Hunderte Demonstrierende die Grüne Zone gestürmt, die US-Botschaft attackiert und mehrere Wachhäuschen in Brand gesetzt. Die US-Botschaft hat infolge der Proteste bis auf Weiteres alle konsularischen Dienstleistungen eingestellt. Auslöser der Proteste waren mehrere Luftangriffe der USA auf Einrichtungen der schiitischen Miliz Kataib Hisbollah (Hisbollah-Brigaden) am vergangenen Wochenende. Dabei starben 25 Menschen, 50 weitere wurden verletzt.

Die Luftwaffenbasis, auf der die US-Ausbilder für das irakische Militär untergebracht sind, wurde schon mehrfach Ziel von bewaffneten Angriffen. Im vergangenen Jahr etwa wurde sie mit Mörsergranaten attackiert, im August wurden bei der Explosion eines Waffenlagers in der Nähe zudem zwei Menschen getötet.



Die Lage in der Region ist nach der Tötung des ranghohen iranischen Generals Kassem Soleimani durch einen gezielten US-Raketenangriff in Bagdad angespannt. Der Iran hatte nach dem Angriff Vergeltung angekündigt. "Amerika wird den Konsequenzen dieser Fehleinschätzung nicht einfach ausweichen können", hieß es in einer Erklärung, des Obersten Nationalen Sicherheitsrats. Die Rache des Irans werde "am richtigen Ort zur richtigen Zeit" erfolgen. US-Präsident Donald Trump sagte, die USA hätten gehandelt, "um einen Krieg zu stoppen", nicht um einen Krieg zu beginnen.