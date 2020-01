Das Parlament des Irak hat den Abzug von US-Truppen aus dem Land gefordert. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte für eine Resolution, die das Ende der ausländischen Militärpräsenz im Irak verlangt. Insbesondere wurde die Beendigung eines Abkommens mit den USA gefordert, in dem vor mehr als vier Jahren die Entsendung von US-Soldaten zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vereinbart worden war. 5.000 US-Soldaten sind aktuell im Irak stationiert, Präsident Donald Trump ordnete erst kürzlich eine Verlegung weiterer Truppen in den Irak an.

Für die Resolution stimmten die meisten schiitischen Vertreter im Parlament, die dort über eine Mehrheit verfügen. Viele sunnitische und kurdische Abgeordnete waren nicht zur Sitzung erschienen. Zuvor hatte die von den USA angeführte internationale Militärkoalition gegen den IS sowohl Kampfeinsätze wie auch die Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte ausgesetzt. Hintergrund ist die Sicherheitslage nach der Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch einen US-Luftangriff. Die Militärallianz konzentriert sich momentan darauf, die eigenen Stützpunkte zu sichern.

Soleimani war in der Nacht von Donnerstag zu Freitag von einer Drohne aus mit einer Rakete getötet worden, als er sich auf dem Flughafen in Bagdad aufhielt. Auch ein hochrangiger irakischer Offizier kam dabei um. Die USA beschuldigen Soleimani, der die iranischen Al-Kuds-Brigaden im Irak angeführt hat, Terrorangriffe gegen US-Amerikaner vorbereitet zu haben. Die Tötung des einflussreichen Generals löste im Iran Proteste aus, die Regierung des Staates kündigte Vergeltungsschläge an. Am Samstag schlug eine Rakete nahe der US-Botschaft in Bagdad ein, getötet wurde dabei niemand.