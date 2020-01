In der Nähe der US-Botschaft im Irak sind erneut mehrere Raketen eingeschlagen. Die fünf Geschosse hätten ein Flussufer an der hochgesicherten sogenannten grünen Zone in Bagdad getroffen, teilte das US-Militärkommando mit. Es habe weder Verletzte noch größere Schäden gegeben. Nach Angaben aus irakischen Sicherheitskreisen landete eine der Raketen innerhalb des Botschaftsgeländes.

Es war bereits die dritte derartige Attacke seit der Tötung des iranischen Spitzengenerals Kassem Soleimani durch die USA. Wer dafür verantwortlich ist, blieb bislang unklar. Der irakische Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi verurteilte den Angriff und betonte, seine Regierung werde alle diplomatischen Missionen im Land schützen.

In den vergangenen Wochen waren im Irak wiederholt Raketen in der Nähe von Stützpunkten eingeschlagen, auf denen US-Truppen stationiert sind. Möglicher Hintergrund sind Vergeltungsaktionen des Iran für die Tötung des Generals Kassem Soleimani durch die USA. Der Verdacht richtet sich meistens gegen schiitische Milizen, die mit dem Nachbarland Iran verbündet sind. Sie wollen wie der Iran den Abzug der US-Truppen aus dem Land erreichen.

Die Bundeswehr hat wegen der Spannungen zwischen dem Iran und den USA ihre Soldatinnen und Soldaten aus Erbil im Norden des Iraks nach Jordanien verlegt. Von dort aus unterstützen sie seit Längerem die internationalen Militäraktionen gegen die radikalislamische Terrormiliz "Islamischer Staat". Später hatte die Bundeswehr auch ihre von Jordanien aus geflogenen Aufklärungsflüge im Rahmen der Mission gestoppt.