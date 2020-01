US-Präsident Donald Trump hat nach internationaler Kritik seine Drohung zurückgenommen, Kulturstätten im Iran anzugreifen. Die USA würden sich bei möglichen Vergeltungsschlägen gegen den Iran an geltendes Recht halten, teilte Trump während des Besuchs des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis im Weißen Haus mit. Wenn Angriffe auf Kulturstätten verboten seien, werde er sich daran halten.



"Ich befolge gerne Gesetze", sagte der Präsident. Er bezeichnete es aber als unfair, dass sich die USA an internationales Recht halten müssten, während der Iran "wahllos" Amerikaner angreife. "Sie dürfen unsere Bürger töten, sie dürfen unsere Bürger zu Krüppeln machen, und wir sollen sehr vorsichtig mit ihren kulturellen Institutionen umgehen. Aber das ist okay für mich", sagte Trump. Gleichzeitig warnte er die Regierung in Teheran erneut: "Falls der Iran irgendetwas macht, was er nicht tun sollte, werden sie die Konsequenzen erleben. Und das sehr stark."

Zuvor hatte die UN-Kulturorganisation Unesco Washington ermahnt, sich an internationale Übereinkommen zum Schutz von Kulturstätten zu halten. Die Unesco führt mehr als 20 Welterbestätten im Iran, darunter die Ruinen von Persepolis und den Königsplatz von Isfahan. Angriffe auf solches Weltkulturerbe gilt nach der Haager Konvention, der sich auch die USA verpflichtet haben, als Kriegsverbrechen.

Trump hatte am Samstag mit Angriffen auf 52 iranische Ziele gedroht, darunter auch auch zahlreiche kulturell bedeutende Orte, nachdem der Iran Vergeltung für die gezielte Tötung des hochrangigen Generals Kassim Soleimani durch US-Raketen ankündigt hatte. Nach wachsender internationaler Kritik hatten aber bereits US-Außenminister Mike Pompeo und Pentagon-Chef Mike Esper eingelenkt und gesagt, die USA würden sich an internationales Recht halten.

Bundeswehrexperte: Iran bleibt schlagkräftig

Im Nahen Osten wächst die Angst vor einer militärischen Eskalation, und zahlreiche Staaten - darunter auch Deutschland - bemühen sich, die Lage zu beruhigen. Jüngster Auslöser der Krise ist ein tödlicher US-Drohnenangriff auf Soleimani und vier weitere Iraner in Bagdad am Freitag. Der Iran kündigte Vergeltung an und erklärte zudem einen weiteren Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen, das Teheran am Bau von Atomwaffen hindern soll.

Nach Einschätzung des Generalinspekteurs der Bundeswehr, Eberhard Zorn, dürfte die Tötung Soleimanis den Iran militärisch nicht entscheidend zurückwerfen. Soleimanis bisheriger Stellvertreter habe bereits dessen Nachfolge angetreten. "Ich gehe davon aus, dass man sich sehr schnell in diesem System wieder finden wird", sagte Zorn dem ZDF. "Insofern wird er (Soleimani) als Märtyrer sicherlich überdauern, aber in der Durchführung und Planung von solchen entsprechenden Angriffen, denke ich, wird die Organisation weiter schlagkräftig bleiben."