Das iranische Regime soll die Hinterbliebenen der Opfer des abgeschossenen Flugzeugs finanziell entschädigen. Auf diese Forderung einigten sich die Außenminister von Kanada, Großbritannien, Schweden, der Ukraine und Afghanistan nach einem Treffen in London. Die Islamische Republik müsse die Verantwortung für den Abschuss der Maschine übernehmen, hieß es.

Am 8. Januar war eine ukrainische Passagiermaschine mit insgesamt 176 Menschen an Bord über dem Iran abgestürzt. Nach tagelangen Dementis und nach hohem internationalen Druck räumte der Iran ein, dass man das Flugzeug versehentlich abgeschossen habe. Die Führung in Teheran verwies dabei auf die Raketenangriffe auf US-Stützpunkte im Irak, die man als Reaktion auf die Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch die USA durchgeführt habe. Das ukrainische Flugzeug sei in diesem Zusammenhang versehentlich abgeschossen worden, hieß es.

Kanada, Großbritannien, Schweden, die Ukraine und Afghanistan drängen nun auch auf eine unabhängige strafrechtliche Untersuchung des Geschehens – gefolgt von einem "transparenten und unabhängigen Gerichtsverfahren".



Dies fordern auch viele Menschen im Iran, die seit Bekanntwerden der wahren Absturzursache gegen die Führung des Landes protestieren. Während die Sicherheitskräfte nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen unter anderem mit Schrotkugeln, Tränengas und Gummigeschossen gegen die Demonstranten vorgingen, rief Präsident Hassan Ruhani zu einem grundlegenden Wandel der Politik in seinem Land auf.

"Die Menschen wollen mit Aufrichtigkeit, Anstand und Vertrauen behandelt werden", sagte er am Mittwoch in einer live im Fernsehen übertragenen Ansprache. "Das Volk ist unser Meister, und wir sind seine Diener", so Ruhani weiter. "Der Diener muss den Meister mit Bescheidenheit, Genauigkeit und Ehrlichkeit ansprechen." Ein erster Schritt hin zur "nationalen Versöhnung" könnten die Parlamentswahlen im Februar sein, sagte der Präsident. Die Menschen wollten "Vielfalt", die Wahlbehörde solle deshalb alle Kandidaten zur Wahl zulassen.

Mit Spannung wird nun erwartet, wie sich das geistliche Oberhaupt Ajatollah Chamenei in diesem Konflikt äußern wird. Er hatte angekündigt, an diesem Freitag das zentrale Gebet in Teheran zu leiten – erstmals seit dem 3. Februar 2012, dem 33. Jahrestag der Islamischen Revolution. Tatsächlich ist Chamenei offiziell der Imam von Teheran. Üblicherweise übernehmen aber andere Geistliche die Leitung der Freitagsgebete.