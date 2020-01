Es sind vor allem Studierende in Universitätsstädten, aber auch einige ältere Menschen auf den Straßen. "Es scheint vor allem eine akademisch-intellektuelle Elite präsent zu sein", meint Adnan Tabatabai, Iran-Analyst und Mitgründer des Center for Applied Research in Partnership with the Orient (Carpo) in Bonn. Die Schlagkraft der Proteste dürfe man deshalb nicht überschätzen.



Erst im November und Dezember demonstrierte eine andere Bevölkerungsgruppe: vor allem die ärmere Landbevölkerung ging gegen eine Erhöhung der Benzinpreise auf die Straße. Menschen zündeten Tankstellen an, überfielen Polizeistationen, riefen Parolen gegen das Regime. Laut einigen Quellen töteten Sicherheitskräfte bis zu 1.500 Demonstranten, Iran kappte für mehrere Tage den Zugang zum Internet.

Einige der aktuellen Demonstranten waren schon damals dabei. "Doch ob sich die Bevölkerungsschichten je verbünden können, ist schwer zu sagen", sagt eine Demonstrantin, mit der ZEIT ONLINE über WhatsApp kommunizieren konnte. Sie ist Mitte 20, studiert Biologie und möchte Sima genannt werden. Zu viel trenne die urbanen Studierenden von den wütenden Männern der Dörfer.

Dass Studierende wie Sima nun mobilisieren, ist kein Zufall: Viele der Passagiere im abgeschossenen Flugzeug lehrten oder promovierten an kanadischen Hochschulen, 13 waren Studierende der Teheraner Scharif-Universität. Die Demonstranten identifizieren sich mit ihnen. Ihre Protestaufrufe verbreiten sie auf Instagram und Telegram.