Iranische Fahnen, schwarz gekleidete Menschen, Porträts des getöteten Generals: Hunderttausende Iranerinnen und Iraner haben sich in der Hauptstadt Teheran zu einer Trauerzeremonie für Kassem Soleimani versammelt. Sie kamen zu einem sogenannten Leichengebet im Umfeld der Universität Teheran zusammen. Die Zeremonie wurde auf fast allen Fernsehkanälen des Landes übertragen.

Danach sollte Soleimanis Leiche zum Asadi-Platz im Westen Teherans transportiert werden. Die Regierung hat diesen Montag in Teheran zum Feiertag erklärt, damit dort alle Menschen an der Zeremonie teilnehmen können. Mehrere Straßen in der Stadtmitte wurden wegen der erwarteten Menschenmassen für Autos gesperrt, Schulen und Hochschulen blieben geschlossen. Von Teheran aus sollte der Leichnam dann in die schiitische Hochburg Ghom gebracht werden. Auch dort war eine Zeremonie geplant. Die Beisetzung Soleimanis findet voraussichtlich an diesem Dienstag in seinem Geburtsort Kerman im Südostiran statt. Dort hat die Regierung den Tag der Bestattung zum Feiertag erklärt.

Soleimani war am frühen Freitagmorgen durch einen von US-Präsident Donald Trump angeordneten Drohnenangriff in der Nähe des Bagdader Flughafens im Irak getötet worden. Soleimani war einer der einflussreichsten Militärs seines Landes und Anführer der für Auslandseinsätze zuständigen Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden.