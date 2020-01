Vor den Raketenangriffen des Iran auf internationale Militärstützpunkte im Irak hat es mehrere Warnungen gegeben. Die irakische Regierung wurde nach eigenen Angaben vom Iran darüber informiert, dass in der Nacht Raketenangriffe auf Militärstützpunkte zu erwarten seien. Der Iran habe "nach Mitternacht" in einer sogenannten Verbalnote mitgeteilt, dass "als Antwort auf die Ermordung" des iranischen Generals Kassem Soleimani durch das US-Militär die Angriffe "bereits begonnen haben oder bald beginnen werden", heißt es in einer Erklärung der Regierung in Bagdad. Die Führung in Teheran habe auch mitgeteilt, dass die Vergeltung auf Orte mit US-Militärpräsenz beschränkt blieben. "Zur gleichen Zeit" sei von Seiten der USA ein Hinweis eingegangen, dass Stützpunkte mit Raketen beschossen würden.



Der Irak lehnte in einer Mitteilung der Regierung "jede Verletzung seiner Souveränität" und jegliche "Attacke auf sein Gebiet" ab, ohne ausdrücklich die iranischen Raketenangriffe aus der Nacht zu nennen. Der geschäftsführende Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi sei in Kontakt mit Partnern im In- und Ausland, um einen "offenen Krieg" zu verhindern. Das Präsidialamt verurteilte dagegen explizit den "iranischen Raketenangriff auf Militäreinrichtungen auf irakischem Gebiet".

Die iranischen Raketenangriffe hatten bisherigen Informationen zufolge in der Nacht den westirakischen Stützpunkt Ain al-Assad – die größte Luftwaffenbasis im Irak mit Präsenz von US-Soldaten – und den Stützpunkt Harir in der nordirakischen Kurdenregion in der Nähe von Erbil, wo die Bundeswehr 100 Militärausbilder stationiert hat. Berichte, nach denen auch der Stützpunkt Tadschi nahe Bagdad beschossen wurde, sind bislang nicht bestätigt worden. Die Bundeswehr hatte ihre Soldaten von dort nach Jordanien verlegt. Derzeit prüft die Bundeswehr, ob sie auch ihre Soldaten aus Erbil abzieht. Deutsche Soldaten wurden laut Bundeswehr durch die Angriffe nicht verletzt.

Die deutschen Soldaten im Nordirak erhielten nach Angaben des obersten Verantwortlichen der Bundeswehr im Nordirak einen Hinweis von internationalen Partnern vor dem Angriff Nahe Erbil. "Wir haben sofort alle im Camp befindlichen Soldatinnen und Soldaten über Sirenen alarmiert", sagte Oberst i.G. Jörg Wellbrink. Der Offizier führt in Erbil die derzeit etwa 100 im Nordirak stationierten Soldaten.



Der Iran hatte die Angriffe mit der Ermordung seines Generals Kassem Soleimani begründet, der vor fünf Tagen vom US-Militär auf Anordnung von Präsident Donald Trump mittels einer Drohne getötet worden war.

Irans geistliches Oberhaupt Chamenei sagte in einer im Fernsehen übertragenen Rede, mit den Raketenangriffen "wurde den Amerikanern eine Ohrfeige gegeben". Aber das "Thema Rache" für den Tod Soleimanis sei "eine andere Sache". "Militärische Aktionen dieser Art sind nicht ausreichend" dafür, sagte er.

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif sagte, es habe sich um angemessene "Selbstverteidigungsmaßnahmen" gehandelt. Der Iran strebe keine "Eskalation oder Krieg" an, versicherte Sarif. Doch werde sich sein Land "gegen jegliche Aggression verteidigen".

Eingekreist US-Stützpunkte in der Krisenregion © ZEIT-Grafik

Das irakische Parlament hatte sich nach dem Tod Soleimanis für einen Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Irak ausgesprochen. Die Regierung in Bagdad hat dazu noch keine Entscheidung getroffen. Hunderttausende Iraker demonstrierten in den vergangenen Tagen gegen die Tötung.



Auch die Nato reagierte: Das Bündnis gab bekannt, dass ein Teilabzug der Nato-Soldaten aus dem Irak bevorstehe. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilte wie viele andere internationale Vertreter die Angriffe des Iran. Die Nato rufe den Iran auf, "von weiterer Gewalt abzusehen", sagte Stoltenberg. Die Nato-Verbündeten führten weiter Konsultationen zu dem Konflikt und seien bereit, weiter irakische Soldaten auszubilden. Auch Vertreter europäischer Regierungen und der EU warnten vor Eskalation und mahnten den Irak zur Mäßigung. Organisationen wie Unicef warnten vor den Folgen eines möglichen militärischen Konflikts für die bereits jetzt vier Millionen Menschen, die im Irak auf Nothilfe angewiesen sind. Ein "großer Krieg zwischen den USA und Iran muss mit allen Mitteln verhindert werden", sagte Alexander Lurz, Abrüstungsexperte von Greenpeace und forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, zu vermitteln.



Mit Spannung wird die Reaktion der US-Regierung auf die Angriff gewartet. Präsident Trump will sich um 17 Uhr (MEZ) äußern, teilte das Weiße Haus mit. Trump hatte sich laut CNN am Morgen zunächst mit den Mitgliedern seines nationalen Sicherheitsteams beraten, darunter Generalstabschef Mark Milley und Trumps nationaler Sicherheitsberater Robert O'Brien, wie der Sender CNN meldete.