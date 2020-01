Mohammed Dschawad Sarif - USA verweigern iranischem Außenminister ein Visum Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif soll kein US-Visum für eine UN-Sitzung erhalten. Die Sitzung könnte ihm ein Forum bieten, die USA anzugreifen. © Foto: Yuri Kadobnov/AFP via Getty Images

Die USA haben dem iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif nach Angaben aus Regierungskreisen ein Visum für eine Anreise zu einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats an diesem Donnerstag in New York verweigert. Der US-Regierungsvertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte, erläuterte die konkreten Hintergründe nicht weiter. Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen teilte mit, sie habe weder von den USA noch von den UN eine offizielle Mitteilung über das Visum für den Außenminister erhalten.

Die Sitzung des UN-Sicherheitsrats mit Sarif war bereits vor der Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran geplant und hat eine andere Tagesordnung. Allerdings könnte sie dem iranischen Außenminister ein großes Forum geben, um die US-Regierung für die gezielte Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani anzugreifen.

Die USA sind grundsätzlich verpflichtet, ausländischen Diplomaten den Zugang zu gestatten – gemäß den Vereinbarungen zum Sitz der UN. Die US-Regierung steht jedoch auf dem Standpunkt, dass sie Visa aus Gründen der Sicherheit, des Terrorismus und der Außenpolitik verweigern könne.

Tausende trauern um Kassem Soleimani

Außenminister Sarif war zuletzt im April, Juli und September zu UN-Sitzungen in New York gekommen. Im Juli haben die USA allerdings Sanktionen gegen ihn verhängt. Unter anderem darf Sarif sich nur in einem sehr eng begrenzten Gebiet in New York aufhalten.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran hatten sich zuletzt erneut verschärft, nachdem der iranische General Kassem Soleimani durch einen US-Luftangriff im Irak getötet wurde. Er war Anführer der Al-Kuds-Einheit, der Elitetruppe der iranischen Revolutionsgarde, und besaß großen politischen Einfluss im Nahen Osten. Der Iran kündigte Vergeltung für Soleimanis Tötung an: "Diese Vergeltung wird den Amerikanern richtig wehtun", sagte der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde, Hussein Salami.

Tausende Menschen hatten in der iranischen Hauptstadt Teheran an einer Trauerfeier für den getöteten General teilgenommen. Dabei verlangten die Trauernden Rache. Soleimanis Tochter Sejnab sagte, der Kampf gegen "die USA und die Zionisten" sei nicht unterbrochen und gehe auch ohne Soleimani weiter. Der "Märtyrertod" des Generals werden den "Widerstand anfachen und Amerika und Israel zittern lassen".