Bei einer Massenpanik während der Beerdigung des Generals Kassem Soleimani sind laut iranischen Angaben mehrere Menschen getötet worden. 35 Menschen seien ums Leben gekommen und 48 verletzt worden, berichtete das iranische Staatsfernsehen.



Soleimani wurde in der südostiranischen Stadt Kerman beigesetzt. An Trauerfeierlichkeiten für ihn haben in den letzten Tagen Hunderttausende Iranerinnen und Iraner teilgenommen. Allein zu einer Prozession in Teheran am Montag sollen mehr als eine Million Menschen gekommen sein.

Soleimani war am Freitag in Bagdad zusammen mit vier weiteren Iranern und einem irakischen Milizenführer getötet worden. Die gezielte Tötung des Kommandeurs hatte den Konflikt zwischen den USA und dem Iran verschärft. Der Iran kündigte Vergeltung an und erklärte auch einen weiteren Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen, das Teheran am Bau von Atomwaffen hindern soll.