Die EU will im Konflikt zwischen dem Iran und den USA eine Vermittlerrolle einnehmen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht die Aufgabe der Europäischen Union darin, "Raum für Diplomatie" zu schaffen. Die EU verfüge über "sehr belastbare Gesprächskanäle" zu fast allen Akteuren in der Region und werde diese nutzen, sagte von der Leyen vor einem Besuch der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag im oberbayerischen Seeon. Auf eine Bewertung des Vorgehens von US-Präsident Donald Trump in diesem Konflikt wollte sich von der Leyen nicht einlassen. "Meine Aufgabe ist es nicht zu bewerten, sondern zu deeskalieren und Lösungen zu finden."

Von der Leyen machte dem Iran nahestehende Kräfte für die Eskalation verantwortlich. Das Vorgehen der USA mit der gezielten Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani im Irak durch einen Drohnenangriff sei "nach einer wiederholten, über Wochen dauernden Provokation der Iran nahestehenden Kräfte" erfolgt. Es habe ein Aufschaukeln der Gewalt gegeben, deshalb müsse nun Raum für Diplomatie geschaffen werden.

Am Mittwoch treffe sich das Kollegium der EU-Kommissare zu einer Sondersitzung, für Freitag ist ein Treffen der EU-Außenminister geplant, sagte von der Leyen. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) kündigte Beratungen mit den Regierungen in London und Paris an. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Samstag zusammen mit Maas zu einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau.

Es sei im Interesse des Iran und insbesondere des Irak, nun den "Pfad der Besonnenheit zu gehen und nicht der Eskalation", sagte von der Leyen. Zudem zeigte sie sich sehr besorgt, dass sich der Iran nicht mehr durch das 2015 geschlossene Atomabkommen gebunden fühle. Es müsse im eigenen Interesse des Iran sein, wieder zurückzukommen in das Atomabkommen.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bedauerte den weiteren Rückzug Teherans aus dem internationalen Atomabkommen. Angesichts der aktuellen Lage sei die "vollständige Umsetzung" der Vereinbarung "durch alle jetzt wichtiger denn je für die regionale Stabilität und die globale Sicherheit", schrieb er Borrell auf Twitter. Sein Sprecher Peter Stano sagte: "Es gibt viel Aktivität, viele Telefonate." Der EU-Außenbeauftragte hatte am Wochenende den iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif zu einem Besuch in Brüssel eingeladen.

"Das ist eine US-Entscheidung"

Auch die Nato rief den Iran nach einer Sitzung der Botschafter des Nordatlantikrats in Brüssel zur Zurückhaltung auf. Der Iran müsse jede Gewalt und Eskalation unterlassen, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.



Alle Nato-Staaten seien sich einig, dass der Iran nie eine Atomwaffe besitzen dürfe. Darüber hinaus seien alle Staaten des Bündnisses besorgt wegen der jüngsten "destabilisierenden Aktivitäten" des Iran in der Region. Stoltenberg nannte in diesem Zusammenhang Raketentests, Unterstützung für Terrorgruppen sowie den Angriff auf ein saudisches Ölfeld im September.

Stoltenberg betonte, die Ausbildung der Soldaten im Irak sei ein wichtiges Element, um ein Wiedererstarken der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in dem Land zu verhindern. Die Nato sei bereit, ihre Ausbildungsaktivitäten wieder aufzunehmen, "wenn es die Lage erlaubt". Wegen der Spannungen nach der Tötung Soleimanis war die Ausbildung irakischer Soldaten durch Nato-Mission dort ausgesetzt worden.

Auf die Frage, ob es beim Treffen der Nato-Mitglieder auch Kritik an den USA wegen der Tötung Soleimanis gegeben habe, antwortete Stoltenberg nicht. "Das ist eine US-Entscheidung", die nicht von der Anti-IS-Koalition oder der Nato getroffen worden sei, sagte er lediglich. Über die Möglichkeit der Aktivierung der Beistandsklausel des Nato-Vertrags bei einem Angriff des Iran gegen die USA wollte Stoltenberg "nicht spekulieren". Ziel sei es "zu deeskalieren", sagte er. Wenn er über diese Frage rede, trage dies nicht dazu bei, sondern erreiche "das Gegenteil" und werde die Spannungen verstärken.