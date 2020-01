Am Abend, an dem eine US-Drohne den iranischen General Kassem Soleimani tötet, reagieren zwei Männer aus Teheran in Los Angeles höchst unterschiedlich. Pedram Moallemian, der vor 36 Jahren vor dem islamischen Regime aus dem Iran floh, ist wütend über den US-Angriff. Bei Facebook postet er ein Bild, auf dem steht: "Fick den Krieg, fick Trump." Der ebenfalls aus dem Iran stammende Mehdi Yahyanejad stört sich hingegen keineswegs am Ableben Soleimanis. "Ich bin froh, dass er tot ist" habe er am 3. Januar gedacht, sagt der 44-Jährige und muss grinsen, als er auf die Ermordung des Mannes angesprochen wird, der laut Angaben des US-Verteidigungsministeriums für den Tod Hunderter US-Soldaten im Nahen Osten verantwortlich war.

Mehdi Yahyanejad und Pedram Moallemian sind unter dem gleichen Regime groß geworden. Sie stammen beide aus Teheran, leben auch heute in der gleichen Stadt und haben doch unterschiedliche Sichtweisen auf einen Konflikt, der nicht nur die US-Politik, sondern auch die iranisch-amerikanische Community spaltet. Vor allem in Los Angeles tritt der Diaspora-Konflikt offen zutage. Fast 220.000 Exiliraner leben in Kalifornien, die meisten im Großraum L.A. Es ist die größte Gruppe von Iranern außerhalb des Heimatlandes – und jeder hier hat seine eigene Meinung zu den Geschehnissen im Nahen Osten.

Anfang Januar, wenn im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten die Temperaturen in den zweistelligen Minusbereich fallen, ist es in Los Angeles noch knapp 18 Grad warm. Pedram Moallemian kommt im blauen Pullover zum Gespräch im iranischen Sandwichrestaurant. Im Hintergrund läuft persische Musik. Überhaupt wirkt hier alles, als sei man im Iran. Der benachbarte Buchladen verkauft Bücher auf Farsi, der persische Teppichladen fehlt eben so wenig wie der iranisch-amerikanische Visa-Service, der beim Organisieren von Reisen zwischen der Islamischen Republik und den USA hilft. Die zwei Blocks im Stadtteil Westwood werden oft als "Teherangeles" bezeichnet, weil alles hier aussieht, als sei man in Irans Hauptstadt Teheran unterwegs.

Eine Tortur, die "Fußball spielen" heißt

Das echte Teheran wird Pedram Moallemian vermutlich nie wieder besuchen können. Zu gefährlich wäre der Besuch für ihn, den Dissidenten. Mollemian stammt aus einer Familie der oberen Mittelschicht. Er ist zwölf Jahre alt, als die Islamische Revolution den Geistlichen Ruhollah Chomeini an die Macht bringt. Gegen den Willen seiner besorgten Eltern rebelliert Mollemian gegen das neue Regime, erzählt er. Er organisiert Proteste in Teheran, verteilt Flugblätter, kämpft für die Demokratie. Dafür wird der Jugendliche von den Schergen des Regimes mehrfach brutal gefoltert. Man bindet ihm die Hände zusammen und schlägt ihn mit Kabeln. Am schlimmsten aber sei eine Tortur gewesen, die damals alle nur "Fußball spielen" genannt hätten. Die Folterer stellen sich im Kreis um Moallemian auf und schlagen und treten ihn, einer nach dem anderen – eben wie einen Fußball, dem man sich im Kreis zuspielt. "Nach einer halben Stunde sammelt man ganz schön viele Verletzungen", sagt Moallemian fast sarkastisch, während er in der kalifornischen Mittagssonne gegrillte Tomaten und Reis verspeist. Doch viele von Pedrams Freunden erwischt es noch schlimmer. 37 von ihnen werden von iranischen Sicherheitskräften umgebracht. Vor einigen Jahren hat der heute 52-Jährige angefangen, ihre Namen zu sammeln. Eines Tages will er in einem Buch ihre Geschichte erzählen.

Als Moallemian 16 Jahre alt ist, bringen seine Eltern ihn nach Tokio – vorgeblich, um dort Urlaub zu machen. Doch vor Ort sagen sie ihrem Sohn, dass es zu gefährlich für ihn sei im Iran. Sie geben ihm 10.000 US-Dollar und schicken ihn weiter nach Kanada. Die folgenden Jahre verbringt Moallemian dort. Voller Wut auf seine Folterer und ohne Schulabschluss schlägt er sich zunächst als Autoverkäufer durch und entwickelt später Onlinemarketing-Strategien für Autohersteller.