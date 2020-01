Bei den Regionalwahlen in der norditalienischen Emilia-Romagna musste Matteo Salvini mit seiner rechtspopulistischen Lega eine herbe Niederlage einstecken. Am Sonntag erreichte seine Spitzenkandidatin Lucia Borgonzoni nur 43,7 Prozent, während sich der bisherige Regionalgouverneur Stefano Bonaccini von der gemäßigt linken Partito Democratico (PD) mit 51,7 Prozent unerwartet klar durchsetzte.

Damit findet nicht nur Salvinis seit zwei Jahren ununterbrochene Siegesserie ein Ende, die ihn von Erfolg zu Erfolg trug: von den nationalen Wahlen 2018 (17 Prozent) über die Europawahlen 2019 (34 Prozent) zu den acht Regionalwahlen der letzten 20 Monate, die allesamt seine Rechtsallianz gewann. Vor allem scheiterte Salvini mit seinem Versuch, der von der sozialdemokratischen PD und den Fünf Sternen getragenen Regierungskoalition in Rom unter Ministerpräsident Giuseppe Conte den entscheidenden Schlag zu versetzen und endlich die von ihm herbeigesehnten nationalen Neuwahlen zu erzwingen.

Über Regionalpolitik wollte Salvini gar nicht reden

Alles andere als unrealistisch war dieses Kalkül. Schließlich hatte bei den Europawahlen im Mai 2019 die Lega auch in der Emilia-Romagna mit etwa 45 Prozent klar vor dem Mitte-Links-Lager gelegen.

Gewiss, die seit 1945 immer linksregierte Region mit ihrer Hauptstadt Bologna darf sich zu den glücklichsten Ecken Italiens zählen. Das BIP liegt mit 35.000 Euro pro Kopf weit über, die Arbeitslosigkeit mit fünf Prozent weit unter dem italienischen Durchschnitt. Ob Lamborghini oder Ducati, ob Parmesan oder Parma-Schinken: Die Emilia-Romagna ist eine der exportstärksten Regionen des Landes. Zudem setzte und setzt sie in Italien Standards für gutes Regieren, mit dem bestausgebauten Netz von Kinderkrippen zum Beispiel oder mit einem hervorragend funktionierenden Gesundheitswesen.

Doch über die Regionalpolitik wollte Salvini ja gar nicht reden. Ihm ging es darum, die Auseinandersetzung auf die nationale Ebene zu ziehen, um dann – mit dem Sieg im Rücken – nationale Neuwahlen zu reklamieren. Die will er schließlich schon seit letztem Jahr. Im August 2019 hatte er die Regierungskoalition der Lega mit den Fünf Sternen platzen lassen, in der sicheren Annahme, Wahlen seien dann unvermeidlich. Doch das MoVimento 5 Stelle (M5S) war völlig überraschend die neue Koalition mit der PD eingegangen – und Salvini fand sich in der Opposition wieder.

Damit sollte am Sonntag Schluss sein. Salvinis Plan war es, die eigene Spitzenkandidatin in der Kampagne im Schatten zu lassen und den gesamten Wahlkampf selbst zu führen. Stolze 200 Auftritte absolvierte er seit Mitte November, bei Kundgebungen, auf Märkten, in Fabriken und Bars. Und er hatte die immer gleiche Botschaft, "Italiener zuerst!", Abschottung gegen Migranten, Polemik gegen die angebliche Unsicherheit auf den Straßen, obwohl in der Region seit Jahren die Verbrechenszahlen kontinuierlich sinken.