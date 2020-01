Das Telefon von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist nach Einschätzung von UN-Experten möglicherweise gehackt worden, nachdem er ein Dokument vom WhatsApp-Account des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman erhalten hat. Die USA müssten sofort eine Ermittlung einleiten, forderten Experten der Vereinten Nationen.

US- und andere relevante Behörden müssten ermitteln, ob der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman persönlich in Versuche involviert sei, vermeintliche Gegner ins Visier zu nehmen, teilten die unabhängige Menschenrechtsberichterstatterin für willkürliche Hinrichtungen, Agnès Callamard, und ihr für Meinungsfreiheit zuständiger Kollege David Kaye in Genf mit.



Die UN-Expertinnen und -Experten werteten demnach eine digitale forensische Analyse von Bezos' iPhone von 2019 aus, die ihnen als UN-Sonderberichterstatter zugänglich gemacht worden sei. Die Daten zeigten, dass Bezos ein Video von dem WhatsApp-Account des Kronprinzen erhalten habe und es in den Stunden danach zu "einem anomalen und extrem veränderten Telefonverhalten" gekommen sei. Enorme Datenmengen seien in den kommenden Monaten von dem Telefon übertragen worden.



Dies sei zu einer Zeit geschehen, in der Saudi-Arabien mutmaßlich zur Tötung des Journalisten ermittelte und jene strafrechtlich verfolgte, die das Land für verantwortlich hielt. In dieser Zeit habe Saudi-Arabien "heimlich eine massive Online-Kampagne gegen Bezos und Amazon durchgeführt, die hauptsächlich auf ihn als Eigentümer der Washington Post abzielte", erklärten die UN-Experten.

Saudi-Arabien hatte zuvor einen entsprechenden Medienbericht zurückgewiesen. Die Vorwürfe seien absurd, twitterte die saudische Botschaft in den USA. Man fordere eine Untersuchung der Behauptungen, damit "alle Fakten ans Licht kommen".



Der Guardian hatte unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, dass Bezos im Mai 2018 eine verschlüsselte WhatsApp-Nachricht erhalten habe, die offenbar vom persönlichen Konto des Kronprinzen gesendet wurde. Diese Nachricht soll laut einer forensischen Analyse eine Videodatei enthalten haben, über die Bezos' Smartphone laut der im Guardian zitierten Analyse "mit hoher Wahrscheinlichkeit" infiziert wurde. Binnen Stunden sollen daraufhin große Mengen Daten von dem Gerät heruntergeladen worden seien. Man habe aber keine Kenntnisse, um welche Inhalte genau es sich handelt, schreibt der Guardian. Zuvor hätten Bezos und Bin Salman einen freundlichen Chataustausch gehabt.



Jamal Khashoggi arbeitete für Bezos' Zeitung "Washington Post"

Bezos besitzt die Zeitung Washington Post, für die der saudische Journalist Jamal Khashoggi gearbeitet und darin kritisch über Saudi-Arabien berichtet hatte. Khashoggi wurde im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul getötet. Im Zuge des Mordes zog Kronprinz Mohammed Kritik auf sich, weil einige der mutmaßlich in die Tötung verwickelten Agenten direkt für ihn tätig waren.



"Die Information, die wir bekommen haben, deutet auf die mögliche Beteiligung des Kronprinzen an der Überwachung von Bezos hin", schrieben Callamard und Kaye. Diese Hinweise seien für die Ermittlungen zum Tod von Khashoggi relevant. Callamard hatte bei einer Untersuchung der Umstände des Verbrechens "glaubwürdige Beweise" gefunden, die ihrer Ansicht nach auf eine Verantwortung hochrangiger saudischer Vertreter einschließlich des Kronprinzen hindeuteten. Sie verlangte in ihrem Bericht dazu an den UN-Menschenrechtsrat im Juni 2019 weitere Ermittlungen.



Im Dezember berichtete das saudische Staatsfernsehen, fünf Personen seien im Mordfall Khashoggi zum Tode verurteilt worden. Saudi-Arabien hat die Verfahren gegen die Beschuldigten weitgehend im Geheimen abgehalten.