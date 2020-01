Nach den Vorwürfen von Ex-Sicherheitsberater John Bolton gegen Donald Trump in der Ukraine-Affäre fordern mehrere Republikaner nun doch, im Impeachment-Prozess Zeugen vorzuladen. "Es wird zunehmend deutlich, dass es wichtig wäre, von John Bolton zu hören", sagte der konservative Senator Mitt Romney in Washington. Er gehe davon aus, dass sich weitere Republikaner dieser Forderung anschließen würden.

Auch die republikanische Senatorin Susan Collins sagte, die neuen Enthüllungen zu Bolton würden die Forderung nach Zeugen "stärken". Die Republikanerin Lisa Murkowski aus Alaska sagte laut New York Times, sie sei "neugierig", aber ansonsten unverbindlich. Der vierte Republikaner, Senator Lamar Alexander aus Tennessee, war ähnlich vage.

Der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConell war nach Angaben der New York Times verärgert über die Enthülllungen ins Weiße Haus gefahren. Allerdings rief er seine republikanischen Kollegen auf, keine voreiligen Schlüsse aus den Enthüllungen zu ziehen.

Zuvor hatte die New York Times berichtet, der frühere Nationale Sicherheitsberater Bolton belaste Trump in einem Buchmanuskript schwer. Demnach habe der Präsident ihm im vergangenen August gesagt, eine Militärhilfe für die Ukraine sei tatsächlich an Ermittlungen gegen den demokratischen US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden geknüpft. Dies würde den Hauptvorwurf gegen Trump in der Ukraine-Affäre bestätigen.

Das Buch mit dem Titel The Room Where It Happened (etwa: Der Raum, in dem es geschah), soll im März erscheinen. In einem standardmäßigen Prozedere habe Bolton auch eine Rohfassung an das Weiße Haus geschickt, schrieb die New York Times. Boltons Anwalt machte das Weiße Haus für die Veröffentlichung des Buchinhalts verantwortlich, hieß es in dem Bericht.

Mindestens vier Republikaner müssen mit den Demokraten stimmen

Die oppositionellen Demokraten hatten bereits gefordert, Bolton und weitere Zeugen der Ukraine-Affäre im Impeachment-Prozess im Senat vorzuladen. Trumps Republikaner haben dies bislang mit ihrer Mehrheit von 53 der 100 Senatoren blockiert. Es müssten mindestens vier republikanische Abgeordnete mit den Demokraten stimmen, um Zeugen vorzuladen.

Der Leiter des Anklage-Teams, der Demokrat Adam Schiff, twitterte, der Präsident habe bisher eine Zeugenvernehmung Boltons blockiert. Nun sei klar, warum. Wenn das Verfahren fair sein solle, dann müssten die Senatoren und Senatorinnen darauf bestehen, Bolton anzuhören. Auch der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, mahnte auf Twitter, es hänge an vier Republikanern im Senat, sicherzustellen, dass Bolton und andere Zeugen mit direkter Kenntnis der Vorgänge gehört würden.

Mit großer Spannung wird erwartet, wie Trumps Anwälte auf Enthüllungen reagieren würden. Sie wollten ihr am Samstag begonnenes Plädoyer fortsetzen.

Trump selbst hat die Vorwürfe zurückgewiesen. "Ich habe John Bolton nie gesagt, dass die Hilfe für die Ukraine an Ermittlungen gegen Demokraten geknüpft ist, einschließlich der Bidens," twitterte der US-Präsident. Bolton wolle mit solchen Anschuldigungen nur sein Buch verkaufen.

Trump hatte den Sicherheitsberater im vergangenen September entlassen. Beide waren bei mehreren sicherheitspolitischen Themen unterschiedlicher Meinung. Medienberichten zufolge hatte Bolton große Bedenken gegen das Vorgehen des Präsidenten im Umgang mit der Ukraine. Er sprach demnach von einem "krummen Ding" und bezeichnete Giuliani als eine Schlüsselfigur der Ukraine-Affäre, als "Handgranate, die noch jeden in die Luft sprengen wird".