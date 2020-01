Der Weg vom obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten von Amerika zum Kapitol ist nicht weit. Nur wenige Schritte trennen die beiden opulenten Gebäude mitten im Zentrum von Washington, D.C. Ein kurzer Spaziergang durch die kalte Winterluft, mehr nicht.



Dennoch wird John Roberts auf einen Chauffeur zurückgreifen, wenn er an diesem Dienstag vom Sitz der Judikative in die Senatskammer auf der anderen Seite der First Street gebracht wird. Die Limousine soll die Sicherheit des Vorsitzenden Richters des US Supreme Courts garantieren, doch die Fahrt hinter verdunkelten Fensterscheiben hat für den Juristen noch einen positiven Nebeneffekt. Für einen flüchtigen Moment entzieht sie ihn dem Blick der Öffentlichkeit, bevor die Augen der Welt auf ihn gerichtet sein werden. Schließlich wird Roberts in den kommenden Tagen und Wochen eines der spektakulärsten Ereignisse der amerikanischen Geschichte leiten: den Impeachment-Prozess gegen US-Präsident Donald Trump.



Es ist eine Rolle, in der sich Roberts nicht wohlfühlen dürfte. Der Chief Justice gilt als jemand, der seiner Arbeit lieber in geschlossenen Räumen nachgeht, abseits des Publikums und der allgegenwärtigen Kameras im Washingtoner Regierungsviertel. So ist es dem Richter gelungen, trotz nunmehr 15 Jahren in einem der mächtigsten Ämter der Vereinigten Staaten der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt zu bleiben. Gerade einmal 14 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner können spontan seinen Namen nennen.



Über seinen tatsächlichen Einfluss sagt diese Zahl denkbar wenig. Seit US-Präsident George W. Bush Roberts im Jahr 2005 für den obersten Gerichtshof nominierte, übersah der Jurist einen tiefgreifenden konservativen Umbau des amerikanischen Rechts. Unter seiner Ägide weichte der Supreme Court die Regeln für Wahlkampffinanzierung auf, nahm Schutzmaßnahmen des Voting Rights Acts zurück, einem der Kerngesetze der Bürgerrechtsbewegung, liberalisierte das Waffenrecht und schwächte die Stellung von Gewerkschaften. Roberts unterstützte jedes dieser Urteile. Mit seiner Selbstbeschreibung als unvoreingenommener Schiedsrichter, der die Regeln lediglich überwache, aber keine neuen erlässt, passt diese Bilanz kaum zusammen.



"Die unabhängige Justiz ist etwas, für das wir alle dankbar sein sollten"

Trotzdem will der Chief Justice nicht als Ideologe wahrgenommen werden. Der Ruf des Gerichts ist ihm wichtig, es soll aus seiner Sicht nicht zu parteiisch wirken. Deshalb erlaubte Roberts sich in der Vergangenheit auch immer wieder Voten, die von der konservativen Orthodoxie abwichen. Seine Stimme war entscheidend, als der Supreme Court vor acht Jahren die Gesundheitsreform von Barack Obama vor dem Untergang rettete. Auch kassierte er im vergangenen Sommer eine Vorlage der Trump-Regierung, die dem US-Zensus eine Frage über die Staatsangehörigkeit hinzugefügt hätte – ein Kernanliegen der Regierung.



Beim Präsidenten hat sich Roberts damit nicht gerade beliebt gemacht. Schon im Wahlkampf knöpfte sich Trump den Richter vor, kritisierte dessen Stimme für Obamacare, nannte ihn eine "absolute Katastrophe". Roberts ließ die Attacken über sich ergehen. Erst als Trump, mittlerweile Präsident, immer wieder die Gerichte attackierte, wenn seine Regierung juristische Niederlagen einstecken musste, meldete sich der Chief Justice zu Wort: "Wir haben keine Obama-Richter, keine Trump-Richter, keine Bush-Richter und keine Clinton-Richter", teilte Roberts mit. "Was wir haben, ist eine außergewöhnliche Gruppe engagierter Richter, die ihr Bestes tun, um die ihnen vorliegenden Fälle gerecht zu entscheiden. Die unabhängige Justiz ist etwas, für das wir alle dankbar sein sollten." Für Roberts' Verhältnisse kamen diese Worte einer schallenden Ohrfeige gleich.



Paradoxerweise hat ausgerechnet Trump jedoch Roberts Macht noch gestärkt. Durch die Berufung der beiden Richter Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh hat der Präsident den Supreme Court weiter nach rechts verschoben. Damit bildet Roberts, ein Jurist aus der konservativen Rechtstradition und Veteran der Reagan- und Bush-Regierungen, nun das ideologische Zentrum des Gerichts. In umstrittenen Fragen hat der Vorsitzende nun die entscheidende Stimme. Gegen ihn geht wenig.