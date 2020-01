Der EU-Beauftragte für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, schwört die Mitgliedstaaten darauf ein, sich stärker in Libyen zu engagieren – notfalls auch militärisch. "Wenn es einen Waffenstillstand in Libyen gibt, dann muss die EU bereit sein, bei der Umsetzung und der Überwachung dieses Waffenstillstandes zu helfen – eventuell auch mit Soldaten, etwa im Rahmen einer EU-Mission", sagt Borrell dem Spiegel. "Beim Sondertreffen der EU-Außenminister waren wir zuletzt sehr klar: Das muss die EU tun."

Der Spanier fordert zudem mehr Einsatz bei der Überwachung des Waffenembargos für das nordafrikanische Land. "Wir Europäer sind von den Vereinten Nationen damit betraut worden, es durchzusetzen. In Wahrheit ist das Waffenembargo ineffektiv. Niemand kontrolliert dort irgendwas", so der EU-Chefdiplomat.

Damit will Borrell auch den wachsenden Einfluss der Türkei und Russlands in Libyen begrenzen. ­"Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdoğan ist es zumindest gelungen, eine vorläufige ­Waffenruhe zwischen den verfeindeten Parteien in Libyen vorzubereiten", sagte Borrell. Das sei zwar potenziell eine gute Nachricht, zeige aber zugleich, wie klein der Einfluss der EU dort sei. Umso wichtiger sei es deshalb, "bei der Libyenkonferenz in Berlin, mit entscheidenden Schritten in diesem Prozess voranzukommen".

Maas "vorsichtig optimistisch"

Am kommenden Sonntag will die Bundesregierung – unter Führung der Vereinten Nationen – die Konfliktparteien aus dem Bürgerkriegsland sowie darin verwobene internationale Akteure an einen Tisch bringen. Neben Putin und Erdoğan wollen auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Großbritanniens Premier Boris Johnson und US-Außenminister Mike Pompeo an dem Treffen teilnehmen. Zugesagt hatte auch der international anerkannte libysche Regierungschef Fajes al-Sarradsch. Sein Kontrahent, General Chalifa Haftar, hat nach Angaben von Außenminister Heiko Mass seine Teilnahme zumindest in Aussicht gestellt.

Der SPD-Politiker war am Donnerstag überraschend nach Bengasi gereist, um mit Haftar über einen dauerhaften Waffenstillstand zu beraten. Im Anschluss zeigte sich Maas "vorsichtig optimistisch" zu den Erfolgsaussichten der Libyen-Konferenz. Haftar habe ihm versichert, "einen Beitrag" leisten zu wollen.



"Längst zu einem Ort für einen Stellvertreterkrieg"

In Libyen gilt seit dem vergangenen Sonntag zwar eine von der Türkei und Russland verhandelte Feuerpause, allerdings wird sie immer wieder gebrochen. Gespräche über weitere Friedensmaßnahmen waren zu Wochenbeginn in Moskau gescheitert, nachdem Haftar seine Unterschrift unter ein bereits von Sarradsch unterzeichnetes Abkommen verweigert hatte.

In Libyen herrscht seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Chaos. Im April hatten Milizen unter Haftars Kommando eine Offensive auf die Hauptstadt Tripolis gestartet, durch die nach UN-Angaben mehr als 2.000 Kämpfer und mehr als 280 Zivilisten getötet wurden. Rund 146.000 Menschen wurden von den Kämpfen in die Flucht getrieben. Laut einer Einschätzung des Auswärtigen Amts ist Libyen "längst zu einem Ort für einen Stellvertreterkrieg geworden". So unterstützt die Türkei in dem Konflikt die Einheitsregierung von Sarradsch und hatte nach eigenen Angaben zuletzt Soldaten entsandt. Auf der Seite Haftars sollen hingegen hunderte russische Söldner kämpfen, was Moskau allerdings bestreitet.