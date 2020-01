EU-Kommissionsvizepräsidentin Věra Jourová hat Polens Regierung eine "Verleumdungskampagne" gegen die eigenen Richterinnen und Richter vorgeworfen. "Ich würde gerne mehr tun, um die Richter gegen diese Kampagne zu schützen, denn das ist keine Atmosphäre, in der sie ihre Aufgaben erfüllen können", sagte Jourová in Warschau nach einem Gespräch mit Polen Bürgerrechtsbeauftragten Adam Bodnar. Jourová ist neben ihrer Stellung als Kommissionsvize auch EU-Kommissarin für Werte und Transparenz. Sie hatte sich in Warschau mit Vertretern der regierenden nationalkonservativen PiS-Partei, der Opposition sowie der Präsidentin des Obersten Gerichts getroffen.

Die PiS hat seit ihrer ersten Regierungsübernahme 2015 wiederholt das Justizwesen umgebaut und dabei die Freiheit von Richtern beschränkt. Beispielsweise sollen nun Mitglieder des Nationalen Justizrats, also der Kommission, die Richterinnen und Richter einsetzt, von dem Parlament und damit zurzeit der Regierungspartei besetzt werden. Zuletzt hat im Januar das Parlament, in dem die PiS über eine absolute Mehrheit verfügt, ein weiteres Gesetz zur Disziplinierung der Richter verabschiedet. Unter anderem verbietet es ihnen künftig, sich politisch zu betätigen. Auch dürfen Richter nicht mehr die Kompetenz von Kollegen infrage stellen. Tun sie es, drohen ihnen Geldstrafen, Degradierungen oder die Entlassung.



Die Regierung begründete ihre Maßnahmen damit, dass ein Großteil der Richter noch in der Zeit des Kommunismus ernannt worden ist. Sie seien ungeeignet, um in einem demokratischen Staat Recht zu sprechen. Die Opposition sowie Verfassungsexperten sehen in den Reformen jedoch einen Übergriff des Staates auf die Unabhängigkeit des Justizwesens. Mit den neuen Gesetzen wolle die Regierung nicht nur die Freiheit der Gerichte einschränken, sondern auch einen Keil zwischen alte und von der Regierung miternannte neue Richter treiben. Die Herabsetzung des Pensionsalters, die die Regierung verfügte, sei demnach ein Mittel, um kritische Richterinnen und Richter zwangsweise in den Ruhestand zu versetzen.



Auch die EU sieht die Reformen kritisch. Nach der Reform des Nationalen Justizrats hatte die EU-Kommission mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet und Klagen beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) erhoben. Einige Teile der Reformen, wie die Versetzung zahlreicher Richter in den Ruhestand, stoppte der EuGH 2018, nun soll er über eine einstweilige Verfügung gegen die in Polen eingerichtete Disziplinarkammer am Obersten Gericht entscheiden. Es gilt als möglich, dass der Gerichtshof auch hier den Forderungen der EU-Kommission stattgeben wird. Allerdings drohen unberechenbare Konsequenzen, falls Polens Regierung das Urteil ignorieren würde. Im Extremfall könnte dies theoretisch zu einem erzwungenen Austritt Polens aus der EU führen.