Es dauerte nicht lange, bis bei einigen Linken in der westlichen Welt der antiimperialistische Reflex einsetzte, auch in den USA selbst. Nach dem Drohnenangriff auf den iranischen General Kassem Soleimani und den irakischen Milizenführer Abu Mahdi al-Muhandis gingen dort Hunderte Menschen auf die Straße. "US-Truppen raus aus dem Iran" stand auf ihren Schildern oder "Kein Krieg mehr". Vor dem Weißen Haus versammelten sich Demonstrierende und riefen: "Keine Gerechtigkeit, kein Frieden, USA raus aus der Golfregion."

Geprägt wird der antiamerikanische Diskurs auch von Intellektuellen. Der amerikanische Theoretiker Noam Chomsky erklärte in einer Rede in New York, die USA seien die größte Gefahr für den Weltfrieden. Auch viele europäische Kommentatoren warnen vor einer "Eskalation" im Nahen Osten, einige rechnen gar mit dem Beginn des Dritten Weltkriegs. Dass viele ein erneutes Eingreifen der USA in die Konflikte der Welt, vor allem in jene im Nahen Osten, massiv ablehnen, ist nach den verheerenden Interventionen im Irak oder in Afghanistan völlig nachvollziehbar. Doch man könnte fast meinen, Kassem Soleimanis Tod sei nicht nur für die iranischen Hardliner ein Verlust. Dabei ist er mitnichten ein Opfer – und darf nicht posthum zu einem antiamerikanischen Helden stilisiert werden.

Kassem Soleimani, der Generalmajor der iranischen Revolutionswächter und Befehlshaber der Kuds-Einheit, ihres Arms für Auslandseinsätze, war der wohl mächtigste Strippenzieher im Nahen Osten. Er war ein abgebrühter Taktiker und brutaler Feldherr, der sich gern an den Frontlinien fotografieren ließ, die er selbst mit erschaffen hat. Soleimani hat die iranische Vormacht in der Region massiv ausgeweitet; durch die Schaffung eines systematischen Sektierertums, mit dem er sich die Loyalität schiitischer Gruppen sicherte, aber auch mit der militärischen Unterstützung seiner Schutzherren.

In Syrien stützte ein von Soleimani orchestriertes Netzwerk aus Zehntausenden schiitischen Milizionären den Schlächter Baschar al-Assad. Soleimani war mit verantwortlich für das brutale Vorgehen gegen die Revolutionäre, die in Damaskus, Homs und Aleppo friedlich für einen demokratischen Umbruch protestierten – und deshalb verschleppt, gefoltert, ermordet wurden. Mit seiner Hilfe wurden Oppositionsgebiete wie Ostaleppo belagert und geplündert, Tausende Menschen eingekesselt, aushungert, ermordet.



Wegen Idlib werden keine Krisensitzungen einberufen

Auch im Irak hat der General jahrelang Terror und Gewalt verbreitet. Soleimani wurde zu einer Zeit getötet, in der sein Vorhaben, die iranische Vormacht im Nahen Osten auszuweiten, in Bedrängnis war. Seit Oktober protestieren im Libanon und Irak normale Bürger gegen das Establishment, gegen die korrupten Eliten – und die Einmischung des Irans in die nationalen Angelegenheiten. Soleimani sah das als ernsthafte Bedrohung, die ihm unterstellten Milizen gingen brutal gegen die Demonstranten vor; Hunderte wurden mithilfe schiitischer Milizen umgebracht.

Ein Aufruhr in der amerikanischen und europäischen Öffentlichkeit ist auf diese vielen Verbrechen nicht gefolgt. Weder kam es zu groß angelegten Protestaktionen, noch haben Prominente oder Intellektuelle Petitionen oder Kampagnen gestartet, um das Morden anzuprangern. Im Gegenteil: In Idlib, der letzten von Rebellen kontrollierten Region in Syrien, bombardieren russische und syrische Kampfjets seit Monaten nahezu täglich Schulen, Märkte, Wohn- und Krankenhäuser. Tausende Menschen sind gestorben, die, die noch leben, fliehen von Ort zu Ort, sie haben kaum noch etwas zu essen, keine warme Kleidung und keine medizinische Versorgung. Viele harren trotz der Kälte im Freien aus, weil es keinen Ort gibt, an den sie fliehen können. Die Türkei hält die Grenze verschlossen, die Menschen sitzen fest. Ihre Lage könnte verzweifelter kaum sein. Ähnlich geht es den Menschen im Nordosten Syriens, die noch immer vor den Gewaltakten der türkischen Armee und ihrer Milizen fliehen.

Doch werden wegen Idlib oder Nordsyrien keine Krisensitzungen einberufen, auch keine Optionen diskutiert, um die Menschen zu retten, kurz: In Politik und (auch linker) Öffentlichkeit bleibt es beklemmend still. Die "Eskalation", von der viele nun sprechen, ist seit Jahren der Normalzustand im Nahen Osten. Und sie wurde maßgeblich von einem Mann vorangetrieben: Kassem Soleimani.



Späte Gerechtigkeit für die arabischen Brüder und Schwestern

Für die Menschen, die unter den Auswirkungen von Soleimanis gewaltsamer Expansionspolitik zu leiden hatten, ist die Einseitigkeit der Debatte, das große Rauschen um die vermeintliche Verantwortungslosigkeit der USA, deshalb schwer zu ertragen. Viele Iraker und vor allem viele Syrer, die die Foltergefängnisse von Assad überlebt haben oder deren Familienmitglieder vom Regime getötet wurden, sind erleichtert, dass Soleimani tot ist. Im Gazastreifen wurden Süßigkeiten verteilt, ein Ausdruck der Anteilnahme an dieser späten Gerechtigkeit für die arabischen Brüder und Schwestern. So berechtigt die Furcht ist vor dem, was aus dem wachsenden Konflikt zwischen den USA und dem Iran folgen könnte: Sie darf nicht davon ablenken, dass den Syrerinnen und Syrern in dem fast neun Jahre andauernden Krieg ansonsten absolut niemand beigesprungen ist.

Natürlich darf man Donald Trumps Vorstöße im Nahen Osten nicht als Akte der Menschlichkeit missverstehen. Es geht ihm nicht um Dinge wie Gerechtigkeit oder Friedenssicherung. Trump ist ein impulsiver Egomane, dem die Lebensbedingungen der Menschen in diesen Ländern vermutlich ziemlich egal sind. Zudem wird weder die Tötung des IS-Anführers Abu Bakr al-Bagdadi noch die Ermordung von Kassem Soleimani die Welt zu einem "sichereren Ort" machen, wie Trump das nennt. Doch das wurde sie auch nicht durch das stete Wegschauen der europäischen Außenpolitiker.



Man muss Soleimani nicht nachtrauern, aber sein Tod gibt dennoch Anlass, sich um die Zukunft der Menschen in der Region zu sorgen. Es wäre fatal, wenn zum Beispiel das mutige Eintreten der Libanesen und Iraker für eine bessere Zukunft von diesen Ereignissen verdrängt würde. Es liegt auch an der Politik und Öffentlichkeit, sie nicht zu vergessen und auch in ihrem Namen zu demonstrieren. Alles andere ist scheinheilig.