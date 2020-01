An diesen Tag werden sich die Menschen im Iran wohl noch lange erinnern: Vergangenen Donnerstag irakischer Ortszeit tötete eine amerikanische Rakete Irans bedeutendsten Offizier. Millionen Menschen beweinen ihn seitdem in öffentlichen Trauerzeremonien im ganzen Land, sie demonstrieren scheinbar Einheit und Stärke im Angesicht der politisch angespannten Lage. Doch nicht alle trauern über den Tod des Generals, dessen Unterstützung des syrischen Assad-Regimes, der schiitischen Milizen im Irak und der libanesischen Hisbollah-Miliz viele Iranerinnen und Iraner erzürnte. Drei junge Menschen aus der iranischen Hauptstadt Teheran haben ZEIT ONLINE per Chat- und Sprachnachrichten erzählt, was der Mord an Soleimani und der Konflikt zwischen den USA und dem Iran für sie bedeutet.

Shirin Aghaie, 29, Englischübersetzerin in Teheran

Der Krieg ist uns vergangenen Freitag sehr nahe gerückt. So fühlt es sich an. Gespürt habe ich das an jenem Tag direkt nach dem Aufwachen. Ich schaute auf mein Handy und sah die Nachricht eines Freundes: "Soleimani ist tot, der Krieg kommt." Ich dachte: "Oh mein Gott. Jetzt geht es los." Ich sprang auf, mein Vater saß schon im Wohnzimmer vor dem Fernseher und guckte Nachrichten. Wir schwiegen vor Schock.

Shirin Aghaie, 29, Englischübersetzerin in Teheran © privat

Ich möchte die Anschläge vom 11. September nicht mit dem Attentat auf Soleimani vergleichen – aus vielen Gründen, aber in erster Linie natürlich, weil in ersteren 3.000-mal mehr Menschen gestorben sind. Doch vielleicht ähneln sich die Ereignisse in dem Gefühl, das sie bei ihren Beobachtern auslösten: Es schwindelt einem, weil plötzlich alles umgewälzt wird.

Soleimani war ein Held für viele Iranerinnen und Iraner. Sie dankten ihm, dass er schon im Ausland gegen den IS und andere gewaltsame Gruppen kämpfte, bevor diese überhaupt an die Grenzen des Staates kommen konnten. Er war für sie Sicherheit und Stärke. Jetzt ist Soleimani für sie eine Legende geworden – die Legende Irans. Die Islamische Republik wird sein Bild nie wieder vergessen.

Natürlich gibt es auch Reformer im Parlament, die die Auslandseinsätze kritisieren. Die finden, der Iran solle sich mit seiner Einflussnahme auf die Nachbarstaaten zurücknehmen, also die Werte der Islamischen Revolution von 1979 nicht "exportieren", wie es in der Verfassung steht – zumindest nicht mit militärischen Mitteln. Doch selbst diese Reformer sind nun schockiert und traurig und verbünden sich mit den Systemtreuen. Wenn es um die eigene Sicherheit geht, rückt eine Gesellschaft zusammen. Selbst Leute, die im November und Dezember gegen die Erhöhung der Benzinpreise in landesweiten, gewalttätigen Protesten auf die Straße gegangen sind, stellen sich jetzt hinter Regierung und System. Die Bedrohung von außen überschattet alles andere.

Dabei haben wir doch auch so schon genug zu kämpfen. Ich arbeite und arbeite, aber kann mir nach einem Jahr Sparen wegen der hohen Inflation vielleicht gerade mal ein neues Handy leisten. Die US-Sanktionen rauben uns Kraft an allen Ecken und Enden. Wer in Depression verfällt, hat Pech gehabt: Auch viele Antidepressiva sind neuerdings nicht mehr verfügbar. Und welche Zukunft hat man in einem Land, das offenbar langfristig politisch und wirtschaftlich vom Rest der Welt abgeschnitten werden soll? Oder wie sonst soll man den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen interpretieren?

Ich wollte immer hierbleiben, mein Land besser machen. Spätestens seit Soleimani tot ist, habe ich nicht mehr den Eindruck, dass das etwas bringt. Ich möchte jetzt auswandern – wie sonst auch fast alle anderen, die ich kenne. Vielleicht hilft es ja, wenn ich den Leuten im Westen zeige, dass auch Iranerinnen und Iraner ganz normale Leute sind. Am Ende wollen wir alle nur ein gutes Leben. Auch wenn die Politik uns das oft unmöglich macht.

Setareh Sadeqi, 34, Doktorandin der Nordamerikastudien an der Uni Teheran

General Soleimani war wie ein Ritter des Iran. Mächtig, würdig und für mich ein Symbol der Bescheidenheit und Einheit. Sein Tod schmerzt. Doch wann immer eine große Persönlichkeit zum Märtyrer wird, kommt ein größerer Sieg auf uns zu. Das zeigt die iranische Geschichte. Als beispielsweise der sogenannte Islamische Staat 2017 den Revolutionsgardenleutnant Mohsen Hojaji in Syrien tötete, machte das den Weg frei für den Sieg über den IS.

Setareh Sadeqi, 34, Doktorandin der Nordamerikastudien an der Uni Teheran. Sie promoviert über die Medienstrategie der US-Organisation Nation of Islam gegenüber der afroamerikanischen Bevölkerung. © privat

Ich glaube, auch Soleimanis Tod öffnet das Tor zu etwas Neuem. Meine Freunde posten in den sozialen Netzwerken schon Bilder, die ihn in Jerusalem vor der Al-Aksa-Moschee zeigen. Sie wollen damit sagen: Seine Ermordung könnte uns näher zur Befreiung Palästinas bringen, von der Muslime seit Langem träumen. Das klingt vielleicht etwas mythologisch aufgeladen. Aber man könnte auch sagen: Der Anschlag könnte das Ende des US-Einflusses im Nahen Osten einläuten. Viele Zeichen sprechen dafür. Der Irak zwingt ja bereits amerikanische Truppen aus dem Land. Soleimanis Martyrium ist unsere Chance.

Soleimani war übrigens nicht so, wie der Westen ihn darstellt. Er habe Amerikaner umgebracht, heißt es oft. Ich frage: Wo waren denn diese Amerikaner? Was taten sie? Waren sie zu Hause, in ihrem Land? Oder waren sie ohne guten Grund Tausende Kilometer entfernt von zu Hause und führten die imperialistischen Interessen der USA aus?

Der wahre Grund, aus dem die USA in unserer Region so aktiv sind, ist klar: Sie können die Islamische Republik nicht akzeptieren und wollen selbst Einfluss. Nur als Beispiel: In den Achtzigerjahren unterstützten die USA den irakischen Diktator Saddam Hussein mit Waffen im Krieg gegen den Iran. 1988 schossen sie ein iranisches Linienflugzeug mit 290 Menschen an Bord ab – sie entschuldigten sich nie.



Der Iran hat auf diese Untaten verhältnismäßig reagiert. Wir haben uns bei den Verhandlungen um das Atomabkommen sogar mit unseren Feinden an einen Tisch gesetzt, um Frieden zu schließen. Wir wurden betrogen. Wieder und wieder. Jetzt ist es genug.

Auf die neueste Provokation wird der Iran nun mit einem wohlüberlegten Gegenschlag reagieren. Ich glaube, er wird einen großen Sieg gegen die USA vorbereiten. Etappenniederlagen sind nicht wichtig. Soleimanis Tod hat uns stärker gemacht für den großen Kampf.

Arash Sorush (Name aus Furcht vor Verfolgung geändert), 28, Ingenieur aus Teheran

Ob ich traurig bin, dass Soleimani tot ist? Der Mann war ein Krimineller, ein Diktator, ein Auftragskiller im Namen des Revolutionsführers. Er und seine Feldzüge waren ein Grund, warum der Iran keine normalen Beziehungen mit dem Westen haben konnte.

Das Regime bezichtigt immer nur andere des Imperialismus. Dabei war das, was Soleimani vorangetrieben hat, ein imperialistisches Projekt: Der Iran hat seinen Einfluss im Nahen Osten ausgedehnt – nicht auf friedliche Weise, sondern durch militärische Macht und Unterdrückung. Ich freue mich, dass er tot ist. Er hat viele unbewaffnete Menschen im Irak umgebracht.



Trotzdem glaube ich nicht, dass der Mord an ihm eine strategisch gute Entscheidung war. Das Regime verhält sich nun noch aggressiver. Es wird sich jetzt rächen wollen und den Amerikanern sehr, sehr wehtun. Und: Jetzt bestätigt sich für viele erneut das verkürzte Narrativ der Hardliner, die USA wollten dem Iran immer nur Böses. Soleimanis Märtyrertod ist Öl in der Propagandamaschine der Islamischen Republik. Wie viele im Land wirklich darauf hereinfallen, weiß ich nicht. Wir Soleimani-Kritiker dürfen ja nicht auf die Straße gehen und uns treffen.



Für uns Menschen im Land ändert sich durch Soleimanis Tod nichts. Er wurde ja sofort ersetzt. Und wir werden noch immer niedergeknüppelt, wenn wir gegen die Verletzung von Frauenrechten und gegen religiösen Zwang auf die Straße gehen. Oder gegen die miserable Wirtschaft, wie in den Aufständen gegen die Benzinpreiserhöhung, die seit November toben. Ich selbst war vor einigen Wochen dabei. Die Proteste sind zu einem Aufstand gegen das Regime eskaliert. Wir bauten Barrikaden und zündeten Mülleimer an. Ein Sicherheitsmann schlug mich. Ich hatte Glück, denn andere wurden erschossen, mit Motorrädern überfahren, in Gefängnisse gesteckt. Sind das diese sogenannten Werte der Revolution, die Kassem Soleimani in andere Länder exportieren wollte?

Eines aber hat der Anschlag in meiner Sicht aber sehr wohl geändert. Zuvor war es meiner Meinung nach vor allem die Islamische Republik, die die Spannungen mit den USA befeuert hat. Jetzt aber sind die USA ähnlich aggressiv. Wenn es jetzt Krieg gibt, tragen beide Länder Verantwortung.

Europa bitte ich, andere Möglichkeiten zu finden, das Regime zu treffen und zu schwächen. Lasst diese Herrschenden das Geld des Volkes nicht außer Landes bringen, lasst sie nicht mit Menschenrechtsverbrechen davonkommen. Ich weiß nicht wie, aber lasst euch was einfallen.



Denn obwohl ich ohnehin mein Land verlassen will, obwohl ich das Regime hasse, obwohl ich will, dass es stürzt, muss ich trotzdem sagen: Einen Krieg, einen Regimesturz von außen, das will ich auch nicht. Ich hoffe, dass Iraner den Wechsel irgendwann aus eigener Kraft erstreiten.