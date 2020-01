Der Oberste Nationale Sicherheitsrat hat die Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani verurteilt und den USA Vergeltung angedroht. Der "kriminelle" Angriff auf General Soleimani sei "der größte strategische Fehler", den die USA in der Region begangen hätten, teilte der Rat in Teheran mit. "Amerika wird den Konsequenzen dieser Fehleinschätzung nicht einfach ausweichen können", hieß es in einer Erklärung, die nach einem Krisentreffen veröffentlicht wurde. Die Rache des Irans werde "am richtigen Ort zur richtigen Zeit" erfolgen.

Der Tod Soleimanis sei extrem tragisch, sein Weg jedoch werde weitergeführt – "genauso wie die Fahne eines gefallenen Generals von einem anderen General weitergetragen wird", hieß es vom höchsten iranischen Gremium für Verteidigungsangelegenheiten laut der Nachrichtenagentur Isna.

Soleimani war in der Nacht zu Freitag bei einem von US-Präsident Donald Trump befohlenen Angriff nahe dem Flughafen von Bagdad getötet worden. Er war Kommandant der berüchtigten Al-Kuds-Brigaden, die zu den iranischen Revolutionsgarden gehören und für Auslandseinsätze zuständig sind. Bei dem Angriff war auch der Vize-Chef der pro-iranischen Hasched-al-Schaabi-Milizen im Irak, Abu Mehdi al-Muhandis, getötet worden.

Sorge vor neuem Golf-Krieg

Zuvor hatte bereits Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei von Vergeltung für den Tod Soleimanis gesprochen. Der iranische Präsident Hassan Ruhani hatte angekündigt, sein Land und die "freien Nationen der Region" würden sich an den USA rächen.



In Teheran demonstrierten Zehntausende Iraner gegen die USA. Auch in anderen iranischen Städten kam es zu Protesten. Trump schrieb auf Twitter, Soleimani hätte schon "vor vielen Jahren" getötet werden müsse. Der General habe "Tausende Amerikaner getötet oder schwer verletzt, und plante, viele weitere zu töten".



Die USA wollen tausende zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten entsenden. Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums sagte, es würden zwischen 3.000 und 3.500 Soldaten in die Region geschickt. Das Land hatte bereits nach der Erstürmung der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad am Dienstag 750 Soldaten in die Region entsandt.

Weltweit wuchs die Sorge vor einer Eskalation der Gewalt. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und China mahnten zur Zurückhaltung. UN-Generalsekretär António Guterres warnte vor der Gefahr eines neuen Golfkriegs. Iraks Parlament setzte für Sonntag eine Sondersitzung an, um den US-Angriff zu besprechen. Ministerpräsident Adel Abdul Mahdi hatte die Abgeordneten dazu aufgefordert. Er nannte den Angriff einen Verstoß gegen die staatliche Souveränität.