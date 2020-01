Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat den USA vorgeworfen, mit dem tödlichen Angriff auf Kassem Soleimani gegen das Völkerrecht verstoßen zu haben. Das Vorgehen der Amerikaner führe zu einer Eskalation der Lage im Nahen Osten, sagte Lawrow seinem Ministerium zufolge nach einem Telefonat mit seinem iranischen Amtskollegen Mohammed Dschawad Sarif.

Mehrere westliche Staats- und Regierungschefs hatten nach der Tötung Soleimanis vor einer Eskalation im Nahen Osten gewarnt. Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) hat mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian am Telefon über die Spannungen im Nahen Osten beraten. Er habe auch mit dem chinesischen Kollegen Wang Yi telefoniert, sagt Le Drian. Alle drei seien sich einig gewesen, dass jede Eskalation vermieden werden müsse. Vor allem sei es notwendig, die Stabilität und Souveränität des Irak und der gesamten Region zu erhalten.



In Israel will sich nach Medienberichten am Sonntag der engste Kabinettskreis um Regierungschef Benjamin Netanjahu mit möglichen Racheangriffen des Iran auf israelische Ziele befassen. Seit dem US-Angriff in Bagdad ist Israel in erhöhter Alarmbereitschaft. Nach einem Bericht des israelischen Fernsehens sollen die USA Israel über den Angriff auf Soleimani mehrere Tage vorher informiert haben.

Soleimani, Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, und Abu Mahdi al-Muhandis, der Vizechef der Hasched-al-Schaabi-Milizen, waren in der Nacht zum Freitag durch einen von US-Präsident Donald Trump angeordneten Drohnenangriff nahe dem Flughafen von Bagdad getötet worden. Der Iran drohte den USA mit "schwerer Vergeltung". Am Samstag nahmen Tausende Irakerinnen und Iraker in Bagdad an einem Trauerzug für Soleimani teil.

Afghanistans Präsident Aschraf Ghani teilte mit, über die Gefahr einer Eskalation mit US-Außenminister Mike Pompeo gesprochen zu haben. Er habe in dem Telefonat betont, "dass afghanischer Boden nicht gegen ein Drittland oder in regionalen Konflikten eingesetzt werden darf", schrieb Ghani auf Twitter. In Afghanistan sind derzeit rund 12.000 US-Soldaten stationiert.

"USA sollen nach Soleimani-Tötung nicht ungestraft davonkommen"

Die USA sollten nach Worten des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani nach der gezielten Tötung von Soleimani nicht ungestraft davonkommen. "Wenn wir nichts unternehmen, dann werden die (USA) demnächst noch frecher", sagte Ruhani in einem Telefonat mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan. Die USA hätten einen schweren Fehler begangen und es wäre nicht ratsam, solchen irrationalen Aktionen gegenüber zu schweigen und sie ungestraft davonkommen zu lassen, sagte der Präsident nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna.

Kritik an den USA übte Ruhani auch bei einem Treffen mit dem Außenminister Katars. "Was die USA gemacht haben, war ein terroristischer Akt und dafür müssen sie einen hohen Preis bezahlen", sagte Ruhani zu Mohammed bin Abdelrahman Al Thani in Teheran. Der Iran will nach den Worten Ruhanis zwar keine Spannungen in der Region, aber die USA müssten wegen dieser kriminellen Handlung zur Rechenschaft gezogen werden.

Sebastian Kurz schlägt Gipfel in Wien vor

Zur Entschärfung der Iran-Krise hat der künftige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ein Gipfeltreffen in Wien vorgeschlagen. "Wien steht selbstverständlich als Standort für mögliche Verhandlungen zur Verfügung, wenn der Iran und die USA wieder Gespräche führen wollen", sagte Kurz der Bild am Sonntag. Bereits die Verhandlungen über das internationale Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe waren überwiegend in Wien geführt worden.

Kurz äußerte Verständnis für das Vorgehen der USA: "Die Tötung des Generals ist eine Reaktion gewesen auf das iranische Vorgehen und iranische Verhalten in der Zeit davor. Es gab immer wieder Anschläge auf US-Diplomaten und US-Einrichtungen. Insofern ist es zu bewerten als das, was es war: nämlich eine Reaktion". Nun sei es jedoch wichtig, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen. Diplomatie sei auch in dieser Situation der einzig richtige Weg ist.

"Die gezielte Tötung von staatlichen Repräsentanten stellt kein legitimes Mittel dar"

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat den USA ebenfalls vorgeworfen, mit der gezielten Tötung Soleimanis das Völkerrecht gebrochen zu haben. "Das Völkerrecht wurde verletzt und auch unser Verständnis von staatlicher Gewalt, die durch Recht und Demokratie begründet und eingegrenzt ist", sagte Mützenich der Rheinischen Post.

Man dürfe diese völkerrechtlichen Grundsätze nicht einfach übergehen, selbst dann nicht, wenn der Chef der iranischen Revolutionsgarden für den Tod Tausender Zivilisten und die Verheerung ganzer Regionen verantwortlich sei, sagte Mützenich weiter. "Die gezielte Tötung von Zivilisten oder staatlichen Repräsentanten, die nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen oder von denen keine unmittelbare Gefahr für andere ausgeht, ist nicht rechtmäßig und stellt auch kein legitimes Mittel dar."

Das Bundeskriminalamt aktualisierte seine Einschätzung zur Sicherheitslage in Deutschland. Das betreffe "insbesondere auch den Schutz von US-Einrichtungen und israelischen Einrichtungen in Deutschland", zitierte die Welt am Sonntag das Bundesinnenministerium.

Die Bundeswehr, die im Irak Sicherheitskräfte der Kurden und der Zentralregierung ausbildet, setzte ihren Einsatz vorerst aus. Den Entschluss habe das Hauptquartier der Anti-IS-Koalition zum Schutz der eigenen Kräfte getroffen, teilte das Einsatzführungskommando den Obleuten im Verteidigungsausschuss des Bundestags mit. Die Entscheidung sei für alle beteiligten Partnernationen bindend. Auch die Nato stoppte ihre Truppenausbildung.