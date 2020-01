Noch dominieren tränenreiche Trauerzüge und wütende Racheschwüre, die nationalen Gefühle kochen hoch: Am Sonntag traf die Leiche des getöteten Topgenerals Kassem Soleimani in der westiranischen Stadt Ahvaz ein. Im Staatsfernsehen war live zu sehen, wie Tausende dort "Tod für Amerika" skandierten. Doch die Fassade einhelliger Empörung ist fragil, auch in Ahvaz und der umliegenden Provinz Chuzestan.



Seit Jahren begehren deren Bewohner gegen das Kleriker-Regime in Teheran auf, dessen Sicherheitskräfte dort wie Besatzer herrschen. 2018 tötete bei einer Parade ein Terroranschlag 29 Revolutionsgardisten. Im November 2019, bei den größten Unruhen seit Bestehen der Islamischen Republik, verübten Revolutionswächter in der 120 Kilometer entfernten Hafenstadt Mahschahr ein Massaker an etwa hundert jungen Demonstranten, die in umliegende Felder geflüchtet waren und mit Maschinengewehren niedergemäht wurden.

Und so versucht jetzt die iranische Führung, die gezielte Tötung des populären Garden-Kommandeurs Soleimani zu nutzen, das Volk neu auf das Regime einzuschwören, die Wirtschaftsmisere zu übertünchen und interne Kritiker mundtot zu machen. Denn vierzig Jahre nach ihrer Gründung kämpft die Islamische Republik mit immer größeren Problemen. Außenpolitisch steht sie unter enormem Druck – durch die wirtschaftlichen Sanktionen, die Kriegsdrohungen von Donald Trump und das anti-iranische Aufbegehren in Irak und Libanon. Innenpolitisch brodelt in der Bevölkerung der Unmut über chronische Misswirtschaft und Korruption, Inkompetenz und religiöse Gängelei.

Vorerst bleibt es beim Säbelrasseln

Drei Tage Staatstrauer rief der 80-jährige Revolutionsführer Ali Chamenei aus. Für Montag ist die zentrale Feier auf dem Azadi-Platz in Teheran geplant, am Dienstag soll Soleimani in seinem Heimatdorf nahe der Stadt Kerman beerdigt werden. Bis dahin zumindest wird es wohl beim Säbelrasseln bleiben.

Die schiitischen Milizen forderten die irakischen Sicherheitskräfte auf, künftig zu allen amerikanischen Einrichtungen mindestens tausend Meter Abstand zu halten. Präsident Donald Trump droht im Gegenzug bereits mit exzessiver Vergeltung. Man habe 52 Ziele in Iran ausgewählt, eines für jede der 52 amerikanischen Geiseln, die 1979 in der amerikanischen Botschaft von Teheran gekidnappt worden waren. Es handele sich um sehr hochrangige und wichtige Ziele – für den Iran und für die iranische Kultur, twitterte Trump. Man werde sehr schnell und sehr hart zuschlagen.

Iran wiederum ist ein Meister der asymmetrischen Kriegsführung und dafür bekannt, jeden seiner Schritte genau zu kalkulieren. Militärisch stehen der Islamischen Republik eine Reihe von Möglichkeiten offen, ohne einen direkten Krieg mit den USA zu riskieren. Sie könnte die Politik der Nadelstiche in der Region multiplizieren – Schiffe in der Straße von Hormus attackieren, Ölanlagen auf der Arabischen Halbinsel sabotieren, ihre Cyberarmee in Marsch setzen oder US-Basen durch verbündete Paramilitärs beschießen lassen.

Politisches Kapital durch Zurückhaltung

Gleichzeitig könnte Teheran versuchen, eine relative Zurückhaltung bei der Vergeltung in politisch-strategisches Kapital umzumünzen – die Lockerung der erstickenden Sanktionen, ein Rauswurf amerikanischer Truppen aus Irak sowie eine Annäherung an die arabischen Staaten der Golfregion. Am Sonntag lud die Europäische Union bereits Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif nach Brüssel ein.



Von der irakischen Führung wiederum könnte Teheran verlangen, die US-Truppen zum Abzug zu zwingen und endlich den seit Oktober tobenden Volksaufstand gegen die iranische Präsenz niederzuschlagen. Umgekehrt ist den Machthabern in Teheran bewusst, dass jede neue Spirale von Chaos und Gewalt vor allem den Extremisten des "Islamischen Staates" nutzt, deren Schläferzellen in der ganzen Region wieder auf ihren Moment warten.

Aus der Golfregion traf sich am Samstag Katars Außenminister mit Präsident Hassan Ruhani. Die Vereinigten Arabischen Emirate, die viele Jahre als Hauptumschlagplatz für Schmuggelware dienten, führen seit Längerem einen informellen Sicherheitsdialog mit der Islamischen Republik. Hauptrivale Saudi-Arabien mahnte am Sonntag ausdrücklich zur Zurückhaltung und versicherte eilfertig, man sei zu dem Raketenangriff auf Soleimani nicht konsultiert worden. Riad braucht im Jemen Teherans Hilfe für mögliche Friedensgespräche mit den Huthis, um nach fünf Jahren den verheerenden Krieg endlich zu beenden. Und das Königshaus weiß, dass bei einem offenen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran auch die eigenen Ölanlagen in Flammen aufgehen werden.