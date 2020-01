Die spanische Wahlkommission hat die Absetzung von Kataloniens Regionalpräsident Quim Torra verfügt. Die Kommission entzog dem katalanischen Politiker und Befürworter der Separatistenbewegung sein Mandat im Regionalparlament in Barcelona. Damit muss er auch das Amt des Präsidenten abgeben.



Im Dezember hatte ein Gericht Torra wegen "Ungehorsams" für 18 Monate die Berechtigung zum Ausüben öffentlicher Ämter entzogen. Grund war seine Weigerung, Symbole der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung vom Sitz der Regionalregierung zu entfernen, darunter ein Transparent mit der Forderung "Freiheit für politische Gefangene und Exilierte".



Die Entscheidung der Wahlkommission könnte auch Folgen für den amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez haben: Nach der Neuwahl im November vergangenen Jahres und komplizierten Verhandlungen über eine Regierungsbildung will er sich in den kommenden Tagen erneut zum Regierungschef wählen lassen. Am Donnerstag hatte er sich dafür die Unterstützung der größten katalanischen Separatistenpartei ERC gesichert. Auf die Absetzung Torras hat sie bisher noch nicht reagiert.

Torra drohte mit neuem Unabhängigkeitsreferendum

Torra war im Mai 2018 zum Regionalpräsidenten Kataloniens und damit zum Nachfolger des im Exil lebenden Carles Puigdemont gewählt worden. Zuvor war die Region ein halbes Jahr lang von der Zentralregierung in Madrid zwangsverwaltet worden. Wie auch Puigdemont ist Torra Befürworter eines unabhängigen Katalonien, sofort nach seiner Vereidigung verkündete er das Ziel eines "unabhängigen Staates in Form einer Republik".



Im Oktober hatte er im Zuge der katalanischen Proteste gegen die Verurteilung mehrerer Separatistenführer mit einem erneuten Unabhängigkeitsreferendum gedroht. Der Streit um die katalanische Unabhängigkeit eskalierte im Oktober 2017, als die Regionalregierung unter Puigdemont ein Unabhängigkeitsreferendum veranstaltete, dass von Ausschreitungen und Gewalt vonseiten der Demonstranten und der Polizei begleitet war. Der spanische Staat erkannte die Wahl nicht an und entsandte die Nationalgarde, um sie zu verhindern.



Anschließend klagte die spanische Justiz Puigdemont der Rebellion an, woraufhin er nach Brüssel floh. Die belgischen Behörden weigern sich, ihn an Spanien auszuliefern, da er als Mitglied des Europäischen Parlaments Immunität genießt. Seine Mitgliedschaft im Parlament ist jedoch rechtlich umstritten, da er nach seiner Wahl aufgrund des Haftbefehls gegen ihn nicht nach Spanien reiste, um einen Eid auf die Verfassung abzulegen – nach spanischem Recht eine Voraussetzung, um sein Parlamentsmandat anzutreten.