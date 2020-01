Spaniens neue Regierung hat den Klimanotstand ausgerufen. Mit der Erklärung machte das Kabinett des kürzlich gewählten Ministerpräsidenten Pedro Sánchez den ersten formellen Schritt, um Maßnahmen im Kampf gegen die Erderwärmung umzusetzen. Innerhalb von 100 Tagen wird die Regierung ihren Entwurf für ein Klimaschutzgesetz an das Parlament übergeben.

Die Regierung habe entschieden, dass der Klimawandel und die Energiewende die "Eckpfeiler für alle Ministerien und alles Regierungshandeln" sein müssten, sagte Regierungssprecherin María Jesús Montero. Nach Angaben der Umweltministerin Teresa Ribera habe sich die Regierung von der Entscheidung der französischen Amtskollegen zur Bildung eines öffentlichen Beratungsgremiums für Klimafragen inspirieren lassen.



Im Einklang mit den Plänen der Europäischen Union, dem sogenannten Green Deal, will auch Spanien seine Netto-Kohlenstoffemissionen auf null senken. Damit sind Emissionen unter Berücksichtigung eines Ausgleichs etwa durch den Entzug von CO2 aus der Atmosphäre gemeint.

Dafür will das Land bis 2040 bis zu 95 Prozent der Stromversorgung aus erneuerbaren Energien beziehen. Weiterhin sollen die Abgase von Bussen und Lastwagen auf null gesenkt werden, auch strebt Spanien eine klimaneutrale Landwirtschaft an. Weitere Details sollen bei der Weitergabe der Gesetzesvorlage an das Parlament öffentlich werden.

Mit der Erklärung des Klimanotstandes folgt Spanien dem Beispiel Frankreichs und der EU. Das französische Parlament hatte inmitten der Hitzewelle im Juli einen entsprechenden Beschluss gefasst, das Europäische Parlament tat es ihm im November gleich. Auch in Deutschland haben seit Mai 2019 zahlreiche Kommunen den Klimanotstand erklärt. Die Beschlüsse haben meist nur symbolische Wirkung und sind umstritten, etwa wegen der assoziativen Nähe zu Notstandsgesetzen.