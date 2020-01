Lev Parnas, ein in der ehemaligen Sowjetunion geborener Geschäftsmann, der US-Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre unterstützt hat, will künftig mit den Ermittlern zusammenarbeiten. In einem Interview mit der New York Times bedauerte Parnas, Trump und seinem Anwalt Rudy Giuliani vertraut zu haben. Er will nun mit Staatsanwälten zusammenarbeiten, die gegen Giuliani ermitteln.

Bereits zuvor hatte Parnas den Demokraten Dokumente übergeben, die zeigen, dass Trumps Umfeld wusste, dass sich der Präsident über die Ukraine persönliche politische Vorteile verschaffen wollte. Das Material, einschließlich Textnachrichten, Fotos und Kalendereinträgen, zeigt laut New York Times, dass Parnas regelmäßig mit zwei führenden Spendensammlern der Republikaner besprach, was er vorhatte.

Am Donnerstag soll im US-Senat das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump starten. Dem US-Präsidenten wird vorgeworfen, seinen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj telefonisch zu Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden aufgefordert zu haben. Als Druckmittel drohte Trump damit, US-Militärhilfe an die Ukraine zurückgehalten zu haben. Anschließende Ermittlungen zu diesem Thema im Repräsentantenhaus soll er blockiert haben. In der Sache haben schon mehrere hochrangige Beamte vor Ausschüssen des Repräsentantenhauses gegen Trump ausgesagt.

"Mein größtes Bedauern ist das Vertrauen"

Im Interview mit der New York Times erzählte Parnas unter anderem, wie er mit Giuliani zusammenarbeitete, damit ein ehemaliger ukrainischer Beamter, der Korruptionsvorwürfe gegen Biden erhob, ein Visum bekommt. Dabei belastet er den US-Präsidenten schwer: "Ich wette mein ganzes Leben lang, dass Trump genau wusste, was Rudy Giuliani in der Ukraine vorhatte", sagte Parnas. Er bereut jetzt, Trump bei der Kampagne gegen die Ukraine unterstützt zu haben. "Mein größtes Bedauern ist das Vertrauen", sagte Parnas. "Ich dachte, ich wäre ein Patriot und helfe dem Präsidenten." Er "dachte, als er dem Präsidenten und seinem Anwalt zuhörte, dass er unmöglich in Schwierigkeiten geraten oder etwas falsch machen könnte".

Parnas, der amerikanischer Staatsbürger ist, war im Oktober wegen finanzieller Vergehen festgenommen worden. Jetzt, da er im südlichen Bezirk von New York angeklagt ist, will Parnas mit den Staatsanwälten in seinem Fall zusammenarbeiten, die eine umfassendere Untersuchung zu Herrn Giuliani und seinen Geschäften in der Ukraine durchführen. "Wir möchten unbedingt im südlichen Distrikt gehört werden", sagte sein Anwalt Joseph Bondy der New York Times.

Donald Trump - "Impeachment … deswegen?" Das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump ist eingeleitet worden. Was ihm vorgeworfen wird und wie der Prozess weitergeht, erklärt Rieke Havertz in unserem Video.

Giuliani bezeichnet Parnas als "Lügner"

Trumps Anwalt Giuliani teilte nach der Veröffentlichung von Parnas Dokumenten mit, es sei "traurig, zu sehen, wie die Trump-Hasser" Parnas benutzen. Er führte die Bereitschaft von Parnas, Dokumente mit den Demokraten zu teilen, auf den Wunsch nach "Aufmerksamkeit" zurück und nannte ihn "einen nachgewiesenen Lügner".

In der New York Times sowie einem TV-Interview mit dem Sender MSNBC gab Parnas an, in der Ukraine-Affäre stets im Namen von Trump und Giuliani gehandelt zu haben. Die am Mittwoch veröffentlichten Unterlagen zeigen auch, dass er regelmäßig mit Jurij Luzenko, dem damaligen Chefankläger der Ukraine, in Verbindung stand, der die Ablösung der US-Botschafterin in Kiew, Marie Yovanovitch, befürwortete und Hilfe bei der Beschaffung von Informationen über Herrn Biden und seinen Sohn Hunter Biden versprach. Yovanovitch war im April von Trump abberufen worden und hatte im November vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses gegen Trump ausgesagt.