Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Russlands Staatschef Wladimir Putin wollen sich für eine Waffenruhe in Libyen einsetzen. Sie forderten eine Einstellung der Kämpfe ab dem 12. Januar um Mitternacht, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Darauf hätten sich die beiden Staatschefs bei ihrem Treffen in Istanbul verständigt.

Aus dem Kreml hatte es zuvor geheißen, dass die Krisen in Libyen und Syrien auf der Agenda des Treffens stünden. In beiden Ländern unterstützen Russland und die Türkei unterschiedliche Konfliktparteien. Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, die Präsidenten hätten in einer gemeinsamen Stellungnahme erklärt, sie fühlten sich der "Souveränität, Unabhängigkeit, territorialen Integrität und nationalen Einheit Libyens verpflichtet".

Erdoğan und Putin hatten sich zur Eröffnung der neuen Gaspipeline Turkstream in Istanbul getroffen. Während seiner Rede zur Einweihung sprach Erdoğan über die Krisen in der Region. Die Türkei wolle nicht, dass sie "zur Bühne von Stellvertreterkriegen" werde. "In unserer Region hat keiner mehr die Kraft, neue Preise zu bezahlen. Niemand hat das Recht, nur um seines eigenen Profits willen, besonders den Irak und die gesamte Region in einen neuen Feuerkreis zu werfen", sagte er.

Erdoğan hatte Sonntagnacht mitgeteilt, dass die Türkei erste Soldaten nach Libyen entsandt habe. Am Mittwoch berichtete die Zeitung Hürriyet, dass bisher 35 türkische Militärs dort angekommen seien. Die Türkei unterstützt die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch in Tripolis, die mit dem General Chalifa Haftar und einer Gegenregierung im Osten Libyens um die Macht kämpft. Russland steht wie mehrere arabische Staaten aufseiten Haftars.

Maas warnt vor einem "zweiten Syrien"

Bundesaußenminister Heiko Maas will in der Krise vermitteln. Der SPD-Politiker stellte ein baldiges Gipfeltreffen in Berlin in Aussicht. Regierungschef Fajis al-Sarradsch habe bei Gesprächen in Brüssel seine Unterstützung für den sogenannten Berliner Prozess erklärt, insbesondere für einen Waffenstillstand, ein Waffenembargo sowie einen politischen Prozess im Land unter Führung der Vereinten Nationen, sagte Maas. Das sei eine wesentliche Voraussetzung für einen möglichen Gipfel in Berlin.

Die Bundesregierung bemüht sich im Berliner Prozess seit Monaten um eine politische Lösung für Libyen. Eine Libyen-Konferenz mit internationalen Konfliktparteien war eigentlich schon für Ende 2019 geplant und dann auf Januar geschoben worden.

Die Lage in Libyen sei insbesondere um die Hauptstadt Tripolis schwieriger geworden, sagte Maas. Man wolle verhindern, dass Libyen "zum Schauplatz eines Stellvertreterkrieges" werde. "Libyen darf auch kein zweites Syrien werden", sagte der Außenminister. "Deshalb brauchen wir jetzt schnell den Einstieg in einen politischen Prozess und die Verabredung eines effektiven Waffenstillstandes und eines Waffenembargos, das seinen Namen auch verdient."