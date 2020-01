Im Bürgerkriegsland Libyen hat der mächtige Milizenführer Chalifa Haftar internationale Forderungen nach einer Waffenruhe ausgeschlagen. Der abtrünnige General will den Vormarsch seiner Truppen fortsetzen und die international anerkannte, aber praktisch machtlose Regierung stürzen. Der Krieg gegen die "terroristischen Gruppen" gehe weiter, teilte Haftars Libysche Nationalarmee (LNA) am Donnerstagabend mit. Ein ziviler Staat könne nur errichtet werden, wenn die Regierungstruppen und ihre Verbündeten in der Hauptstadt Tripolis völlig zerstört seien.



Zuvor hatten Russland und die Türkei eine Waffenruhe ab dem 12. Januar gefordert. Auch die EU-Länder sind für einen sofortigen Waffenstillstand. Sie wollen am Freitag bei einem Sondergipfel in Brüssel neue Schlichtungsversuche starten und dafür sorgen, dass ausländische Staaten ihre Militärhilfe an einzelne Kriegsparteien beenden.

Zahlreiche Staaten mischen in dem Bürgerkrieg mit, darunter die USA, Großbritannien, Frankreich, Saudi-Arabien und die Türkei. Russland unterstützt in dem Konflikt die Truppen von Milizenführer Haftar, die Türkei hingegen die Regierung in Tripolis. Trotz internationaler Kritik hatte die Türkei kürzlich beschlossen, eigene Truppen nach Libyen zu entsenden, um Haftars Offensive zu unterbinden.



Deutschland bemüht sich um eine Vermittlerrolle und plant ein Gipfeltreffen in Berlin, an dem sich alle ausländischen Staaten beteiligen sollen, die Konfliktparteien in dem nordafrikanischen Land unterstützen.



Haftar kontrolliert einen Großteil des Landes

Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 konkurrieren in Libyen die von den UN anerkannte Einheitsregierung von Fayiz as-Sarradsch und der abtrünnige General Chalifa Haftar um die Macht über das Land. Auch zahlreiche Islamistengruppen sind in den unübersichtlichen Bürgerkrieg verwoben.

Haftars Truppen kontrollieren inzwischen den Großteil Libyens, darunter auch die wertvollen Ölfelder im Osten des Landes. Bisher haben sie es jedoch nicht geschafft, die Hauptstadt Tripolis einzunehmen. Am Dienstag meldete der mächtige Milizenführer, seine Kämpfer hätten die Haftenstadt Sirte erobert, die zuvor zunächst von Zellen der Terrogruppe Islamischer Staat (IS) und ab 2016 von regierungsnahen Truppen kontrolliert worden war.

Insgesamt starben bisher knapp 10.000 Menschen im libyschen Bürgerkrieg.Seit dem Beginn seiner Offensive vor acht Monaten wurden nach UN-Angaben mehr als 280 Zivilisten getötet und mehr als 140.000 Menschen vertrieben.