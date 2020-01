Die EU-Länder haben kritisiert, dass ausländische Regierungen die libyschen Kriegsparteien militärisch unterstützen. "Die anhaltende Einmischung von außen schürt die Krise", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister Deutschlands, Großbritanniens, Frankreich und Italiens und dem EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell. Sie forderten alle ausländischen Regierungen auf, die Militärhilfe zu beenden.



Am Sonntag hatte auch die Türkei begonnen, Truppen nach Libyen zu entsenden um die dortige Regierung im Kampf gegen General Chalifa Haftar unterstützen. Haftar wiederum wird unter anderem von Russland, Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt.

Ausländischer Einfluss sei "zum Nachteil der nationalen Interessen des Landes und der regionalen Stabilität". Die Konfliktgruppen gäben Souveränität an ausländische Regierungen ab und ermöglichen ihnen "ungebührlich Einfluss" auf nationale Entscheidungen. Die EU-Länder fordern einen sofortiger Waffenstillstand, die strikte Einhaltung des Waffenembargos gegen Libyen und ein Ende der Einmischung von außen.

Trump und Merkel beraten über Libyen

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat neue Schlichtungsversuche angekündigt. Gemeinsam mit den EU-Partnern wolle er weitere Gespräche mit den Kriegsparteien in Libyen führen, um Voraussetzungen für eine politische Lösung zu schaffen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und der US-Präsident Donald Trump haben nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert am Abend telefonisch über die Krise in Libyen gesprochen.

"Viele Länder sind in Bezug auf Libyen involviert. Im Moment herrscht Chaos", sagte Trump Reportern im Weißen Haus nach dem Telefonat mit Merkel. Die US-Regierung stehe mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Kontakt und werde auch mit Russland sprechen. Es seien Treffen angesetzt und man werde sehen, ob "irgendeine Art eines Friedensplans" ausgearbeitet könne, sagte Trump.

Die Kämpfe zwischen der international anerkannten Regierung von Fajis al-Sarradsch und den Milizen von General Haftar dauern seit Monaten an. Vor acht Monaten hatte Haftar Tripolis angegriffen. Seitdem wurden nach UN-Angaben mehr als 280 Zivilisten getötet und mehr als 140.000 Menschen vertrieben. Anfang dieser Woche hatte er verkündet, die strategisch wichtige Küstenstadt Sirte eingenommen zu haben.

In Libyen herrscht Bürgerkrieg seit 2011, als mit westlicher Hilfe der langjährige Machthaber Muammar al-Gaddafi gestürzt wurde. Die Regierung in Tripolis hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle. Haftar besetzt mit seiner Armee den Osten des Landes, wo auch das Parlament seinen Sitz hat.