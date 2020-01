Einem internen UN-Bericht zufolge soll die Libyen-Konferenz am Wochenende in Berlin eine permanente Feuerpause und die konsequente Umsetzung des Waffenembargos für das Bürgerkriegsland erwirken. Der Entwurf des Abschluss-Kommuniqués ist dem Papier zufolge in sechs Bereiche unterteilt. Diese beinhalten einen dauerhaften Waffenstillstand und die Umsetzung des immer wieder missachteten Einfuhrverbots für Kriegswaffen. Außerdem enthält das Dokument Reformen in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit.

Generalsekretär António Guterres schickte das Schreiben vor dem Gipfel an die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates. Datiert ist es auf den 15. Januar. Die Vertreter aus mehr als zehn Ländern sollen sich am Wochenende dem Bericht zufolge außerdem verpflichten, zu einem politischen Prozess in Libyen zurückzukehren und das humanitäre Völkerrecht ebenso wie die Menschenrechte einzuhalten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Sonntagnachmittag Vertreter der Staaten, die Einfluss auf den Libyen-Konflikt haben. Erwartet werden in Berlin der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der russische Staatschef Wladimir Putin und US-Außenminister Mike Pompeo. Auch Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch und General Chalifa Haftar, die in Libyen um die Macht konkurrieren, sollen nach Berlin kommen. Außerdem nehmen Vertreter aus Großbritannien, Frankreich, China, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus der Republik Kongo, Italien, Ägypten und Algerien an dem Treffen teil.

Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hatte sich diese Woche enttäuscht darüber geäußert, nicht zu dem Gipfel eingeladen worden zu sein. "Wir haben Seegrenzen mit Libyen und wir hätten in Berlin sein sollen", sagte Mitsotakis im Sender Alpha TV. Er drohte damit, einen europäischen Friedensplan für Libyen zu blockieren, wenn eine Seegrenzen-Vereinbarung zwischen der international anerkannte Regierung in Tripolis und der Türkei nicht aufgehoben werde.

Auch die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hat inzwischen kritisiert, dass Griechenland, aber auch Tunesien nicht zur Libyenkonferenz eingeladen wurden. "Ich glaube, das ist echt ein Fehler", sagte Baerbock in einem Interview mit dem Südwestrundfunk. Gerade Tunesien als Nachbarland verhalte sich konstruktiv. "Und damit bestraft man eigentlich die Länder, die nicht eskalieren, sondern die um Frieden bemüht sind, dass sie bei solchen Konferenzen nicht mit dabei sind."



Abschlussdokument "praktisch fertig"

Die Europäische Union schließt offenbar auch einen Militäreinsatz in dem nordafrikanischen Land nicht aus. Vor der internationalen Konferenz hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell dem Spiegel gesagt, ein Einsatz könnte helfen, einen Waffenstillstand im Land zu überwachen. Die EU müsse bereit sein, bei der Umsetzung und der Überwachung eines möglichen Waffenstillstandes zu helfen – "eventuell auch mit Soldaten".

Aus dem UN-Bericht kann geschlossen werden, dass der Entwurf des Abschlussdokuments in den vergangenen Monaten in fünf Vorbereitungstreffen in Berlin mit Vertretern von mehr als einem Dutzend Ländern und Organisationen vorbereitet wurde. "Meiner Meinung nach sehen die Abschlusserklärungen praktisch fertig aus", sagte Außenminister Sergej Lawrow. Auch die Bundesregierung sagte, dass sich Beamte der beteiligten Länder und Institutionen bereits auf "wesentliche Teile" einer Erklärung geeinigt haben.



In Libyen gilt seit sechs Tagen eine Feuerpause, die Russland und die Türkei ausgehandelt hatten, allerdings wird sie immer wieder gebrochen. Gespräche über weitere Friedensmaßnahmen waren zu Beginn der Woche in Moskau gescheitert, nachdem Haftar seine Unterschrift unter ein bereits von Sarradsch unterzeichnetes Abkommen verweigert hatte.

In Libyen herrscht seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Chaos. Im April hatten Milizen unter Haftars Kommando eine Offensive auf die Hauptstadt Tripolis gestartet, durch die nach UN-Angaben mehr als 2.000 Kämpfer und mehr als 280 Zivilisten getötet wurden. Rund 146.000 Menschen wurden von den Kämpfen in die Flucht getrieben. Laut einer Einschätzung des Auswärtigen Amts ist Libyen "längst zu einem Ort für einen Stellvertreterkrieg geworden". So unterstützt die Türkei in dem Konflikt die Einheitsregierung von Sarradsch und hatte nach eigenen Angaben zuletzt Soldaten entsandt. Auf der Seite Haftars sollen hunderte russische Söldner kämpfen, was Moskau allerdings bestreitet.