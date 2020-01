Angela Merkel hat zum Libyengipfel ins Bundeskanzleramt eingeladen. Läuft es gut, könnte heute ein Friedensprozess für Libyen in Gang gesetzt werden. Das Land befindet sich in einem Bürgerkrieg. Vor allem zwei Parteien bekämpfen sich: die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung unter Fajis al-Sarradsch und sein Gegenspieler General Chalifa Haftar. Beide werden von jeweils einer Reihe Staaten unterstützt, weshalb in Libyen von einem Stellvertreterkrieg gesprochen wird. Erwartet wird in Berlin deshalb auch Recep Tayyip Erdoğan, der die Regierung in Tripolis unterstützt.

Erdoğan hat mit der libyschen Regierung auch ein umstrittenes Seerechtsabkommen unterzeichnet, das der Türkei mehr Macht im Mittelmeer einräumen soll. Die Einmischung des türkischen Präsidenten in Libyen ist sein jüngster Versuch, den globalen Einfluss der Türkei auszuweiten. Wird ihm das gelingen? Darüber und über die Frage, ob die EU Erdoğan bisher unterschätzt hat, spricht Kristian Brakel im Interview mit ZEIT ONLINE. Brakel ist politischer Analyst und Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung Istanbul.

ZEIT ONLINE: Mit Spannung wird erwartet, ob beim Libyengipfel in Berlin eine Waffenruhe ausgehandelt wird – vorausgesetzt, Regierungschef Fajis al-Sarradsch und sein Gegenspieler General Chalifa Haftar stimmen dem zu. Inzwischen spielt aber auch die Türkei eine wichtige Rolle. Wie viel Gewicht hat Recep Tayyip Erdoğan am Verhandlungstisch?

Kristian Brakel: Der türkische Präsident ist eine der zentralen Figuren. Durch das militärische Engagement der Türkei in Libyen hat der Präsident Karten in der Hand, die die Europäer nicht haben.

ZEIT ONLINE: Wieso ist Libyen plötzlich ein Topthema für Erdoğan?

Brakel: Es geht um die große Frage nach der neuen Sicherheitsarchitektur im Mittelmeerraum. Dabei spielen die Erdgasvorkommen um Zypern eine Rolle. Fast alle Anrainerstaaten haben sich zusammengetan, um diese auszubeuten – sie wollen aber keine Beteiligung der Türkei. Daraufhin hat sich Erdoğan mit Libyen verbündet und die Hoheitsrechte der Türkei im Mittelmeer enorm ausgeweitet. Das ist rechtlich sehr umstritten.

ZEIT ONLINE: Geht es Erdoğan nur um das Erdgas?

Brakel: Nein. Er will mit dem Vorstoß in Libyen auch regionale Konkurrenten zurückdrängen; allen voran die Emiratis, Ägypter und Saudis, die sich immer mehr um Einfluss in Libyen und der Region bemühen und die die Türkei als Gegenspieler sehen.

ZEIT ONLINE: Wird sich Erdoğan nicht verzetteln? Immerhin steht der türkische Präsident nun mit einem Fuß in einem brisanten Stellvertreterkrieg.

Brakel: Es gibt ein gewisses außenpolitische Risiko. Innenpolitisch stehen ja keine Wahlen an. Zudem befürworten viele Türken den Einsatz in Libyen zwar nicht, aber sie interessieren sich derzeit einfach viel mehr für die Flüchtlingsfrage im eigenen Land und die schwer angeschlagene Wirtschaft der Türkei. Das ihm gerade jetzt dieses Thema innenpolitisch auf die Füße fällt, denke ich nicht.

Zudem verkauft er das Engagement in Libyen ja nicht als Kampfeinsatz türkischer Soldaten. Vielmehr helfe man der Regierung in Tripolis im Kampf gegen General Haftar lediglich mit Militärberatern aus. Erdoğan hat aber syrische Rebellen nach Libyen geschickt, die schon bei der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien zum Einsatz kamen. So kann die Türkei dort auf Kampfeinheiten setzen, ohne ein innenpolitisches Risiko einzugehen. Denn sterben syrische Milizionäre in Libyen, wird ihnen in der Türkei niemand eine Träne nachweinen.

ZEIT ONLINE: Die Bundesregierung betont, dass sie sich seit Monaten für einen Friedensprozess in Libyen einsetzt. Erst durch den Vorstoß der Türkei ist es aber zu einer Art Pattsituation gekommen; Regierungschef Al-Sarradsch und General Haftar reisten vor einigen Tagen schon nach Moskau, um über eine Waffenruhe zu verhandeln.

Man ist durch das türkische Engagement in Libyen weitergekommen. Kristian Brakel

Brakel: Das stimmt. Die Türkei verstößt durch Waffenlieferungen nach Tripolis zwar gegen ein UN-Embargo. Was den Konflikt zwischen Al-Sarradsch und Haftar angeht, ist man durch das türkische Engagement derzeit aber tatsächlich weitergekommen. Vorher hatte es keine Bereitschaft von Haftar gegeben, eine Waffenruhe überhaupt in Betracht zu ziehen. Man kann also Erdoğans Vorstoß positiv sehen. Das heißt aber nicht, dass die türkischen Interessen, die dahinterstecken, legitim sind.

ZEIT ONLINE: In Nordsyrien hat Erdoğan den kurdischen Traum von Rojava (West-Kurdistan) zunichtegemacht, im Mittelmeer wird es ohne seine Zustimmung wohl keine Gasverkäufe im großen Stil geben. Im Libyenkonflikt hat er inzwischen mehr Einfluss als Deutschland oder die EU. Hat der Westen Erdoğan unterschätzt?