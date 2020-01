Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat erstmals die Teilnahme des abtrünnigen libyschen Generals Chalifa Haftar an der Libyen-Konferenz bestätigt, die am Sonntag in Berlin stattfindet. Sowohl der Chef der international anerkannten Regierung Fajis al-Sarradsch als auch Haftar "werden in Berlin dabei sein", sagte Maas der Bild am Sonntag (BamS). Ob sie allerdings auch gemeinsam am Verhandlungstisch im Kanzleramt sitzen werden, sei noch offen, sagte der Außenminister.

"Sie können meinetwegen auch hintereinander ihre Vorstellungen für Libyen darlegen. Aber sie sind Teil der Konferenz", sagte Maas der BamS. Er hoffe, "dass beide die Gelegenheit wahrnehmen, die Zukunft Libyens wieder in libysche Hände zu geben". Jetzt schon sei er froh, "alle an einen Tisch zu holen". Dies sei die Voraussetzung für verbindliche Vereinbarungen. Die Konferenz könne ein erster Schritt zu Frieden in Libyen sein.



Als konkretes Ergebnis der Konferenz erwartet Maas eine Vereinbarung für ein Waffenembargo. "Die Unterstützerstaaten der Bürgerkriegsparteien sollen keine Waffen und keine Soldaten mehr nach Libyen schicken", sagte er. Die libyschen Bürgerkriegsparteien könnten einander nur bekämpfen, weil sie von außen militärisch unterstützt würden. Das müsse gestoppt werden, wenn Libyen nicht "das neue Syrien" werden solle.



"Wir müssen eine Situation schaffen, in der General Haftar sich auf Friedensverhandlungen einlässt. Dafür müssen wir den tödlichen Zustrom von Waffen und Kämpfern aus dem Ausland stoppen", sagte Maas. Militärisch sei der Konflikt für niemanden zu gewinnen, das müssten alle Kriegsparteien verstehen.

Verteidigungsministerin kann sich Bundeswehreinsatz vorstellen

Auf Distanz ging der Minister zum Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, einen Waffenstillstand in Libyen mit einem EU-Militäreinsatz abzusichern. Sein Eindruck aus den Gesprächen der vergangenen Wochen sei "bisher nicht, dass es den Libyern vordringlich um eine internationale Truppenpräsenz" gehe. Gleichwohl wolle Deutschland auch nach der Konferenz den politischen Prozess innerhalb Libyens weiter unterstützen. Dazu sei die Einhaltung des Waffenstillstands außerordentlich wichtig.

Damit widersprach er auch Aussagen der Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Chefin sagte bei der Klausur des Vorstands ihrer Partei, dass sie einen Bundeswehreinsatz in Libyen nicht ausschließen könne. Ein Waffenstillstand sei ein erster Schritt auf dem Weg zum Frieden. "Dann wird natürlich auch die Frage kommen, wie soll das geschehen und wer wird das absichern. Dass dann Deutschland, das immer Teil des Prozesses war, auch sich mit der Frage auseinandersetzen muss, was können wir einbringen, das ist vollkommen normal." Das Verteidigungsministerium könne in diesem Fall sehr schnell sagen, wie ein Beitrag der Bundeswehr aussehen könne.



Wie auch Maas hatte zuvor der UN-Sondergesandte für Libyen, Ghassan Salamé, einen Abzug ausländischer Kämpfer aus dem Land gefordert. "Wir haben einen Sicherheitsplan vorgelegt, der den Abzug aller ausländischen Kämpfer vorsieht, gleich welcher Nationalität", sagte Salamé in einem Interview. Der "Teufelskreis", in dem Libyen ausländische Mächte immer wieder um Hilfe bitte, müsse gebrochen werden.

Haftar blockiert vor der Konferenz Ölexporte

In Libyen gilt seit einigen Tagen eine Feuerpause, die auf der Konferenz in Berlin zu einem dauerhaften Waffenstillstand ausgebaut werden soll. Bis dahin hat Haftar nach Angaben des staatlichen libyschen Ölkonzerns NOC die wichtigsten Ölexporthäfen des Landes blockiert, um den Druck vor dem Treffen zu erhöhen. Haftars Libysche Nationalarmee (LNA) kontrolliert einen Großteil der einträglichen libyschen Ölquellen.

In Libyen herrscht seit 2014 ein Bürgerkrieg, seit sich zahlreiche politische Gruppen trotz einer Parlamentswahl drei Jahre nach dem Sturz des Herrschers Muammar al-Gaddafi nicht auf ein neues System einigen konnten. Die Fronten sind dabei unübersichtlich, da zahlreiche lokale Milizen in die Kämpfe verwickelt sind. Teilweise ist die Regierung in Tripolis auf ihre Unterstützung angewiesen, um wenigstens die Hauptstadtregion kontrollieren zu können. Sowohl die Regierung als auch Haftar haben zahlreiche ausländische Unterstützer. So stehen etwa die Türkei, Italien und Katar an der Seite von Al-Sarradsch, während Russland, Saudi-Arabien und Frankreich in verschiedenem Ausmaß Haftar unterstützen.



