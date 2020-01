Kurz vor der Berliner Libyen-Konferenz hat sich auch Fajis al-Sarradsch, der Chef der international anerkannten libyschen Regierung, zu einem Einsatz von ausländischem Militär in seinem Land geäußert. Wenn der abtrünnige General Chalifa Haftar seine Offensive nicht einstelle, müsse "die internationale Gemeinschaft aktiv werden und zwar auch mit einer internationalen Truppe zum Schutz der libyschen Zivilbevölkerung", sagte al-Sarradsch der Welt am Sonntag.

Eine solche Truppe müsse "unter dem Dach der Vereinten Nationen" agieren, sagte al-Sarradsch. Fachleute sollten beraten, wer daran teilnehme, "etwa die EU oder die Afrikanische Union oder die Arabische Liga". Zuletzt hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell eine Schutztruppe der Europäischen Union vorgeschlagen. Die EU müsse bereit sein, bei der Umsetzung und der Überwachung eines Waffenstillstandes in Libyen zu helfen – eventuell auch mit Soldaten im Rahmen einer EU-Mission, sagte Borrell Ende der Woche.

Bevölkerung vor Kriegsverbrechen schützen

Sarradsch sagte, er begrüße eine internationale Militärtruppe, nicht weil die Regierung beschützt werden müssen, sondern "zum Schutz der libyschen Zivilbevölkerung, die seit neun Monaten ständig bombardiert wird". Allein beim Angriff auf ein Flüchtlingslager am Rand der Hauptstadt seien im Sommer etwa 50 Flüchtlinge getötet worden. Das seien Kriegsverbrechen, vor denen die Menschen beschützt werden müssten. Im April vergangenen Jahres hatte Haftar seine Offensive gegen die libysche Hauptstadt Tripolis begonnen und war zuletzt nah an sie herangerückt. Bei einem Treffen in Moskau hatte der abtrünnige General Anfang der Woche die Unterzeichnung eines Waffenstillstands abgelehnt.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte sich zu Borrells Vorschlag, einen Waffenstillstand mit einem EU-Militäreinsatz abzusichern eher abwartend geäußert. Sein Eindruck aus den Gesprächen der vergangenen Wochen sei "bisher nicht, dass es den Libyern vordringlich um eine internationale Truppenpräsenz" gehe, sagte Maas der Bild am Sonntag. Gleichwohl wolle Deutschland den politischen Prozess innerhalb Libyens weiter unterstützen.



Damit widersprach er Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Chefin sagte bei der Klausur des Vorstands ihrer Partei, dass sie einen Bundeswehreinsatz in Libyen nicht ausschließen könne. Ein Waffenstillstand sei ein erster Schritt auf dem Weg zum Frieden. "Dann wird natürlich auch die Frage kommen, wie soll das geschehen und wer wird das absichern."



USA gegen ausländische Truppen

Aus den USA hieß es vor Beginn der Gespräche, man sei für einen Abzug aller ausländischen Truppen aus Libyen. Der Konflikt dehne sich immer weiter aus und gleiche zusehends Syrien, sagte ein Beamter des US-Außenministeriums nach Angaben von Journalisten, die Außenminister Mike Pompeo nach Berlin begleiteten. "Wir denken, dass alle ausländischen Truppen Libyen verlassen sollten", wurde der Regierungsbeamte zitiert.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Nachmittag Vertreter der Staaten, die Einfluss auf den Libyen-Konflikt haben. Erwartet werden außer den beiden um die Macht konkurrierenden Libyern der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der russische Staatschef Wladimir Putin und US-Außenminister Pompeo. Außerdem nehmen Vertreter aus Großbritannien, Frankreich, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Republik Kongo, Italien, Ägypten und Algerien an dem Treffen teil. Dem tunesischen Präsidenten Kais Saied war Merkels Einladung erst am Freitag zugegangen. Tunesien sagte die Teilnahme aufgrund der späten Einladung ab.

Seit 2014 herrscht in Libyen ein Bürgerkrieg, seit sich zahlreiche politische Gruppen trotz einer Parlamentswahl drei Jahre nach dem Sturz von Muammar al-Gaddafi nicht auf ein neues System einigen konnten. Die Fronten sind unübersichtlich und zahlreiche lokale Milizen in die Kämpfe verwickelt. Teilweise ist die Regierung in Tripolis auf ihre Unterstützung angewiesen, um wenigstens die Hauptstadtregion kontrollieren zu können. Sowohl die Regierung als auch Haftar haben zahlreiche ausländische Unterstützer. So stehen etwa die Türkei, Italien und Katar an der Seite von Al-Sarradsch, während Russland, Saudi-Arabien und Frankreich in verschiedenem Ausmaß Haftar unterstützen.