Im Libyen-Krieg werden Migranten nach Informationen des UN-Flüchtlingskommissariats von beiden Seiten zum Kampf gedrängt. "Menschen, die in Internierungslagern waren, berichten, dass sie vor die Wahl gestellt wurden, dort für unbestimmte Zeit zu bleiben oder an der Front zu kämpfen", sagte der Sonderbeauftragte des UNHCR für das zentrale Mittelmeer, Vincent Cochetel. Um wie viele Menschen es gehen könnte, konnte er nicht sagen.

"Wir haben festgestellt, dass diese Rekrutierungsbemühungen vor allem auf Sudanesen abzielten. Wir vermuten, dass es daran liegt, dass sie Arabisch sprechen können. Sie werden von beiden Seiten rekrutiert", führte Cochetel aus. "Wenn sie sich dafür entschieden, wurden sie mit Uniform und Gewehr ausgestattet und direkt in diesem städtischen Guerillakrieg eingesetzt."

Das UNHCR ist als eine von wenigen internationalen Organisationen in Libyen präsent und erhält auch gelegentlich Zugang zu Internierungslagern. Aus Sicherheitsgründen hat das Flüchtlingswerk zuletzt Mitarbeiter reduziert.

In Libyen herrscht seit Jahren ein Bürgerkrieg. General Chalifa Haftar kontrolliert weite Teile des Landes und kämpft mit Verbündeten gegen die international weitgehend anerkannte Regierung in Tripolis unter Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch. Dessen Regierung beherrscht nur kleine Gebiete. Die Türkei unterstützt die Regierung von Al-Sarradsch auch militärisch. Russland stärkt wie Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) General Haftar.

Maas hofft auf Fortschritte bei Friedenskonferenz

Heiko Maas - General Chalifa Haftar zu Teilnahme an Libyen-Konferenz bereit Der libysche General will sich laut Heiko Maas an eine Waffenruhe der Bürgerkriegsparteien halten. Außerdem wolle er einen Beitrag zur Libyen-Konferenz in Berlin leisten.

Internationale Akteure treffen sich an diesem Sonntag in Berlin, um über die Lage in Libyen zu verhandeln. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas erhoffen sich von der Konferenz Fortschritte auf dem Weg zu einer Friedenslösung. Auch US-Außenminister Mike Pompeo wird an der Konferenz teilnehmen. Das kündigte eine Außenamtssprecherin in Washington an. Auf der Konferenz soll es vor allem darum gehen, eine von Russland und der Türkei ausgehandelte Waffenruhe abzusichern und den Einfluss ausländischer Staaten auf die Konfliktparteien zurückzudrängen.

Maas hatte sich am Donnerstag mit Haftar getroffen. Dem Minister zufolge erklärte sich der General dabei zu einem Waffenstillstand bereit. Der Passauer Neuen Presse sagte Maas: "Wir hoffen auf Fortschritte bei der Festlegung von Rahmenbedingungen, die dann den innerlibyschen politischen Prozess begünstigen sollen. Wir wollen die Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz und auch die weiteren Schritte er UN vor Ort in Libyen mit einem strukturierten Nachfolgeprozess begleiten."

Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, wertete die Teilnahme von Al-Sarradsch und Haftar an der Berliner Konferenz als Erfolg für die europäische Diplomatie. "Sie zeigt, dass die Union, wenn sie geschlossen und klar auftritt, auf internationaler Ebene Gehör finden kann", sagte er.

"Europa überschätzt Einfluss auf Libyen"

Der UNHCR-Sonderbeauftragte Cochetel hält die Möglichkeiten der europäischen Staaten in dem Konflikt angesichts der beteiligten Akteure dagegen für gering. "Hier in Europa überschätzen wir den Einfluss Europas auf Libyen", sagte er. "Und die Frage von Migranten oder Flüchtlingen in Libyen stand für die libyschen Behörden nie oben auf der Liste, auf keiner Seite, weder bei der offiziellen Regierung noch bei der anderen. Ich denke, dass ihnen diese Frage am Ende egal ist."

Nach UNHCR-Angaben gibt es in Libyen 650.000 Migranten und 43.000 Flüchtlinge. Ungefähr 3.000 Menschen befänden sich derzeit in Internierungslagern. Die Zustände dort variierten von schlecht bis furchtbar, sagte Cochetel. In besseren Lagern gebe es Probleme mit sanitärer Versorgung, es grassierten Krankheiten wie Tuberkulose. In den schlimmeren Lagern gebe es Folter, Menschenhandel, Zwangsarbeit und Vergewaltigungen. Dennoch kommen weiter Menschen freiwillig in das Bürgerkriegsland. "Ausländer aus Nachbarländern Libyens kommen in der Regel nach Libyen, weil es dort Arbeitsmöglichkeiten in allen Wirtschaftsbereichen gibt, selbst während des Krieges." Menschen aus entfernteren Ländern mieden hingegen Libyen inzwischen teils als Transitland – auch weil Rückkehrer ihnen von der Lage berichteten.